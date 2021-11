Forza Horizon 5: il titolo segna un nuovo record di giocatori

Forza Horizon 5 segna un incredibile record di giocatori, il nuovo titolo automobilistico di Microsoft sta ottenendo un successo incredibile

Forza Horizon 5 era praticamente un successo critico e commerciale preannunciato e garantito per la casa di Redmond nel momento in cui è stato presentato per la prima volta e dunque, con sorpresa di nessuno, il titolo ha fatto registrare un inizio brillante in termini di numero giocatori coinvolti. Le recensioni per il titolo automobilistico sono state straordinariamente positive su tutta la linea e, attualmente, proprio questo di cui vi parliamo è il nuovo gioco con il punteggio più alto del 2021. Nel frattempo, anche sul fronte commerciale, il tutto sembra destinato al successo.

Forza Horizon 5: più di un milione di giocatori e il gioco non è ancora disponibile per tutti

Forza Horizon 5 non verrà lanciato ufficialmente fino a domani, ovviamente, ma i giocatori che hanno acquistato la Premium Edition del gioco hanno avuto accesso ad esso dal 5 novembre (mentre c’è sempre la possibilità che alcuni rivenditori abbiano inviato copie ai consumatori prima del lancio, come fin troppo spesso avviene). Secondo la classifica della Hall of Fame in-game nell’open world racer, è stato recentemente riportato che il gioco accumulato oltre 800.000 giocatori già grazie alla Premium Edition (ve ne avevamo parlato ieri) e ora sembra essere stato superato ancora questo record.

Forza Horizon 5 has over 1 Million players in the first few days of early access and its not "officially" out until Nov. 9th 👀 pic.twitter.com/ga3yqKXj2d — Stallion (@Stallion83) November 7, 2021

Come sottolineato su Twitter da @Stallion83, il titolo suddetto ha infatti già superato un milione di giocatori. È un ottimo inizio, sotto tutti i punti di vista, ma i numeri diventano ancora più importanti se considerate che Forza Horizon 5 non è ancora uscito e sarà anche disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati del servizio Xbox Game Pass.

Vi ricordiamo che Forza Horizon 5 sta per essere lanciato per Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Per quanto riguarda la nostra copertura recente sul titolo Microsoft, vi abbiamo proposto l’elenco di tutte le auto migliori del gioco (potete recuperarlo cliccando qui). Se, invece, siete interessati a scoprire una panoramica del titolo in versione performance e qualità visiva leggete questo articolo di qualche tempo fa.

