Forza Horizon 5: già 800.000 giocatori online grazie all’edizione premium

Forza Horizon 5 ha già tantissimi giocatori attivi grazie all’edizione premium. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Sembra che il nuovo titolo di guida open world di Playground Games, abbia già registrato un numero enorme di utenti attivi, prima ancora dell’uscita ufficiale dello stesso (a proposito, qui potete trovare la nostra guida alle migliori auto del gioco). Secondo una stima, sono infatti circa 800.000 i giocatori che hanno già iniziato le loro scorribande per le strade del nuovissimo Forza Horizon 5, grazie ai vantaggi dell’edizione premium del gioco, proposti peraltro ad un prezzo conveniente per i membri di Xbox Game Pass.

Forza Horizon 5 già un successo, 800.000 giocatori in-game con l’edizione premium

Il nuovissimo Forza Horizon 5 è in arrivo il prossimo 9 novembre in esclusiva per PC e console della famiglia Xbox ed il preload è disponibile già dal 22 ottobre, ma molti giocatori hanno già potuto mettere le mani sul titolo con qualche giorno di anticipo, grazie ai privilegi inclusi nell’edizione premium. Quest’ultima infatti, fra le altre cose, garantisce agli utenti che l’acquistano un accesso anticipato alla versione completa del gioco, ed a quanto pare più di 800.000 persone si stanno già cimentando con la nuovissima esclusiva di casa Microsoft.

Gli utenti che posseggono un abbonamento attivo ad Xbox Game Pass (i quali peraltro avranno accesso al titolo al day one senza alcun costo aggiuntivo) potranno decidere di acquistare, al prezzo di 49,99€, il pacchetto aggiuntivo di Forza Horizon 5, il quale include oltre all’accesso anticipato, diversi add-on e due future espansioni. Un prezzo interessante, considerando che il costo standard della versione premium è invece di 99€, e probabilmente il grande numero di utenti attivi è dovuto anche a tale allettante offerta.

E voi cosa ne pensate? Siete fra i fortunati che si sono già tuffati in questo nuovo titolo o state attendendo con ansia il day one?