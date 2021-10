Forza Horizon 5: annunciato l’arrivo dell’iconica DeLorean

Con un tweet, il team ha confermato che anche la classica DeLorean di Ritorno al Futuro sarà aggiunta tra i veicoli di Forza Horizon 5

Come è noto, uno dei punti a favore della serie Forza è il suo parco macchine. I giocatori potranno guidare una moltitudine di veicoli, si parla di un totale di più di 400 auto provenienti da moltissime case produttrici. Da Jaguar a Ford, passando per Porsche e Mercedes, ci sarà solo l’imbarazzo della scelta. La notizia di oggi riguarda l’aggiunta dell’iconica DeLorean all’interno del nuovo Forza Horizon 5. Andiamo a scoprire insieme come e quando ottenerla.

Playground Games annuncia l’arrivo dell’iconica DeLorean in Forza Horizon 5

Ta le tante auto annunciate per il nuovo capitolo della serie Forza, oggi è arrivata la notizia che riguarda l’aggiunta di una delle più classiche auto provenienti dal panorama cinematografico. Se siete fan dei motori e allo stesso tempo amate alla follia i film di fantascienza, non potete lasciarvi scappare quest’auto incredibile. Con un tweet, il team di sviluppo ha annunciato l’arrivo della DeLorean DMC-12 nel nuovo Forza Horizon 5. L’auto sarà disponibile solo durante la prima settimana del Festival Playlist.

Nel tweet è stato condiviso un breve video nel quale possiamo notare l’auto, realizzata come al solito in modo realistico, scorrazzare tra le polverose strade messicane. Resto solo da scoprire se superate le 88 miglia orarie potremo viaggiare nel tempo. Infine, siamo certi che non è finita qui, ci aspettiamo l’aggiunta di altre auto in futuro, sia rilasciate gratuitamente che all’interno di dlc. Forza Horizon 5 uscirà il prossimo 5 novembre per tutte le console Microsoft, Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Il titolo sarà disponibile anche al day one per gli utenti Xbox Game Pass.

