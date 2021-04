Fortnite: ecco la data d’uscita della skin di Neymar JR

Arrivato l’annuncio della data d’uscita della skin di Neymar JR su Fortnite. Il campione brasiliano presto sbarcherà sul titolo battle royale più famoso di sempre

Le collaborazioni di Fortnite sono state e sono tuttora molteplici e molto molto proficue, soprattutto in termini di guadagno. Si ricordano quelle che hanno portato all’interno del gioco personaggi come John Wick, gli eroi Marvel, Kratos, Master Chief e tanti altri ancora. Tra i personaggi reali, però, più attesi figura sicuramente il campione di calcio brasiliano Neymar JR e, poche ore fa, Epic ha annunciato la data d’uscita della sua skin personalizzata di Fortnite.

Fortnite: la data d’uscita della skin di Neymar JR è sempre più vicina!

La data d’uscita della skin di Neymar JR in Fortnite è sempre più vicina, basterà attendere infatti pochi giorni. L’uscita è stata fissata al 27 aprile 2021. Si tratta di una presentazione molto importante e che renderà Fortnite ancora più popolare, andandosi così a consolidare nella sua posizione di videogioco tra i più famosi al mondo. Neymar JR, calciatore che fa le fortune nel suo campionato nazionale e in Champions League del Paris Saint Germain non ha mai nascosto la sua passione per i videogiochi e questa collaborazione consoliderà (perdonate la ripetizione) proprio questa sua tendenza al gaming. Ecco il tweet con l’annuncio è il teaser ufficiali:

Ancora non sappiamo se la skin sarà acquistabile tramite i soliti V-BUCKS o se sarà necessario completare alcune sfide o se ci sarà addirittura un evento in game. Per scoprire tutti questi dettagli non ci resta che attendere il day one o aspettare eventuali conferme e novità dalla stessa Epic Games. Fateci sapere se vi piace questa idea e questa tipologia di collaborazione e se siete curiosi di collezionare questa che sembra essere una skin davvero unica. Ovviamente, per farci sapere tutto ciò, lasciate un commento nell’apposita sezione!

