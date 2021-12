Fortnite: lo status dei server è tornato alla normalità

Durante la giornata di ieri lo status dei server di Fortnite era “offline”. Ora, però, finalmente le cose sembrano essersi risolte

Nella giornata di ieri, mercoledì 29 dicembre lo status dei server del blockbuster videoludico Fortnite è passato ad “offline“. Il gioco è stato inattivo per diverse ore ed Epic ha confermato di aver iniziato indagini e test su possibili soluzioni ai problemi di stabilità che hanno portato i server di gioco a essere offline. Ora, finalmente la situazione sembra essere finalmente tornata alla normalità. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Fortnite: lo status dei server è ora “online” e nuove “misteriose” sorprese aspettano in futuro la community del gioco

Il team di Fortnite ha condiviso la notizia riguardo lo status offline dei server sul proprio account @FortniteStatus su Twitter e ha promesso di aggiornare i giocatori “non appena saranno disponibili ulteriori informazioni”. All’inizio della giornata di ieri, i giocatori di Fortnite hanno iniziato a riscontrare problemi di accesso, matchmaking e altri problemi analoghi durante le varie sessioni di gameplay al fortunatissimo titolo battle royale. I problemi riscontrati sono diventati rapidamente abbastanza gravi da costringere Epic a intervenire e chiudere il gioco mentre il team era al lavoro su un fix.

Fortnite game servers are back online and the Winterfest continues! ❄️ We appreciate everyone’s understanding as we worked to resolve these issues and we’ll have more details next week on what we’re doing to help you make up for lost time. pic.twitter.com/ruLmG4xHgk — Fortnite Status (@FortniteStatus) December 29, 2021

I tempi di inattività del server non sono rari durante le festività natalizie anche per l’aumentata affluenza dei giocatori, ma non è ancora chiaro se questo particolare problema sia dovuto a un afflusso di giocatori.

Il giorno di Natale, gli utenti dell’eShop di Nintendo Switch stavano riscontrando problemi simili e i gli stessi non avevano più la possibilità di creare account Nintendo, acquistare giochi, riscattare carte regalo o persino navigare nel negozio online. Per quanto riguarda Fortnite, ad ogni modo, verso l’una del mattino il team del gioco ha affermato di aver finalmente risolto i problemi. Il tweet si concludeva poi con un’allusione a “misteriosi” futuri nuovi contenuti di gioco che la community dovrebbe vedere a breve. Di recente, per quanto riguarda il futuro del brand Fortnite, sono emersi dettagli sul prossimo motore grafico del gioco che dovrebbe essere l’Unreal Engine 5, maggiori dettagli al riguardo in questa news.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.