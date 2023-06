Fortnite: la Season 4 del Capitolo 3 verrà presentata al Summer Game Fest 2023

L’imminente Season 4 del Capitolo 3 di Fortnite verrà presentata durante l’evento iniziale del Summer Game Fest 2023. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata

Con oltre 40 partner confermati e una durata di oltre due ore, il prossimo show d’apertura della rassegna di eventi targati Summer Game Fest 2023, si preannuncia come uno spettacolo ricco di eventi e, in vista di questa manifestazione, sono stati confermati numerosi annunci e rivelazioni. Il tutto si terrà giovedì 8 giugno alle ore 21:00 italiane. A questa lista si è aggiunto un altro gioco: Epic Games ha infatti confermato la presenza di Fortnite al Summer Game Fest 2023, con l’intenzione di svelare la Season 4 del Capitolo 3, che si intitola “Wilds” e dovrebbe essere disponibile nei prossimi giorni. È stato inoltre condiviso un breve teaser della nuova stagione come antipasto di quello che sarà il reveal completo e ufficiale. Gustiamocelo insieme tramite il cinguettio del profilo ufficiale di Fortnite:

Cracked, but not broken. Overgrown, but not forbidden. Lost, but not forgotten.

What lies underneath the surface? 🌱#FortniteWILDS pic.twitter.com/6llfDwAHkz — Fortnite (@FortniteGame) June 6, 2023

La Season 4 di Fortnite al Summer Game Fest 2023… ma non solo!

Non solo la Season 4 di Fortnite sarà presente al Summer Game Fest 2023. Come detto in precedenza ci si aspettano tantissime novità relative a svariati titoli in uscita nei prossimi mesi. A partire da Alan Wake 2, passando per Lies of P, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty e chi più ne ha più ne metta. Noi vi metteremo a disposizione il player ufficiale del canale YouTube della diretta dell’evento, così come, ad evento terminato andremo ad effettuare un recap di tutti gli annunci con approfondimenti dedicati. L’8 giugno, però, sarà solo l’evento di apertura ad una serie di settimane durante le quali avremo la possibilità di assistere ad una serie di eventi a tema videoludico. Voi quale attendete di più? Fatecelo sapere con un commento!

Per ulteriori aggiornamenti e novità continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it. Per acquistare, invece, videogames a prezzo scontato date un’occhiata al catalogo di Kinguin.