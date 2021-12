Fortnite: il futuro si chiama Unreal Engine 5

Quando si pensa ad Epic Games viene di sicuro alla mente Fortnite, oggi il celebre battle royale sta per stupire ancora una volta i suoi giocatori con l’Unreal Engine 5.

Esatto, avete proprio letto bene! Il tanto amato e odiato Fornite, autentico fiore all’occhiello di Epic Games, sta per migliorare ancora visto il passaggio del gioco agli standard del suo celeberrimo motore Unreal Engine 5. Ma cerchiamo di andare avanti con un po’ di ordine.

Fortnite (e non solo): la conferma del motore grafico Unreal Engine 5

Apparso per la prima volta sul gioco omonimo del 1998, l’Unreal Engine 5 ha recentemente confermato sul suo profilo Twitter la presenza in Fortnite dichiarandosi sin da subito molto entusiasti all’idea di fornire agli appassionati di tutto il mondo una nuova esperienza di gioco.

Visto che al giorno d’oggi siamo alla vigilia del lancio del tanto atteso Capitolo Tre, in rete sono già apparsi i trailer con le skin dedicate a Spider Man, abbiamo già capito che anche per l’imminente 2022 Epic Games vorrà ancora far parlare molto di sé.

With the arrival of Chapter 3, @FortniteGame development has flipped to Unreal Engine 5. We're excited to share this journey with you and are working to make this the best experience possible for the entire Fortnite community. — Unreal Engine (@UnrealEngine) December 7, 2021

Ma non ci sono solo battle royale! L’ultima versione del celeberrimo motore dovrebbe venire inserita anche in titoli come Senua’s Saga: Hellbalde 2, Payday 3, Dragon Quest 12, S.T.A.L.K.E.R. 2 e tanti altri ancora. Inoltre pare che tale scelta verrà confermata anche per BioShock 4, State of Decay 3, il prossimo Mass Effect e The Outer Worlds 2.

Insomma, pare che l’esperienza di tale motore grafico ha da offrire, farà la gioia per i videogiocatori più esigenti. Ad ogni modo che ne dite, per rinfrescarvi un po’ la memoria, di arricchire la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!