Fortnite: il battle royale di Epic Games torna su iOS con un monito ad Apple

Per quanto Apple sperasse in un “ad-iOS”, quello di Fortnite è stato solo un arrivederci: Epic Games riporta l’isola da Don Torsolone

Siccome l’industria videoludica è fatta anche di sassolini da levarsi dalle scarpe, lo sberleffo di Epic Games nei confronti di Apple è evidente dalle prime righe del tweet qui sotto: “Ricordate Fortnite su iOS? Che ne dite, noi ce lo rimettiamo.” La cosa riguarda perlopiù noialtri fortunelli del Vecchio Continente, ma a conti fatti la legge europea farà in un periodo non meglio precisato dell’anno in corso da consulente matrimoniale per le due parti coinvolte nella più grande disputa legale che la storia dei videogiochi abbia mai conosciuto fino ad ora. Casomai servisse un promemoria in merito, la ribellione del publisher del battle royale alla percentuale imposta dall’impero della mela ha sortito un effetto domino di cui abbiamo parlato a più riprese.

Remember Fortnite on iOS? How bout we bring that back. Later this year Fortnite will return in Europe on iOS through the @EpicGames Store.

(shoutout DMA – an important new law in the EU making this possible). @Apple, the world is watching. pic.twitter.com/VdHWTe8i1c — Fortnite (@FortniteGame) January 25, 2024

“Apple, il mondo sta guardando”: il ritorno passivo-aggressivo di Epic Games e Fortnite su iOS

Proseguendo, il tweet dichiara che “Più avanti nel 2024 Fortnite tornerà su iOS in Europa tramite l’Epic Games Store”, ringraziando una “importante legge europea che lo ha reso possibile” prima di ricordare ad Apple che “il mondo sta guardando.” La GIF dell’occhiataccia di Bananita in direzione dell’inquadratura, poi, completa il bizzarro quadretto. La nuova politica dell’azienda fondata dal compianto Steve Jobs consentirà altri marketplace sui suoi dispositivi, compreso appunto il già citato EGS, riportando il battle royale sui dispositivi smart da esso sbeffeggiati con “Don Torsolone” dopo oltre tre anni. Per i territori extraeuropei, l’attesa dovuta ai tempi legali potrebbe protrarsi per un altro paio d’anni.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate della faccenda?