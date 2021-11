Fortnite Capitolo 2: la fine arriva la prossima settimana con un evento in-game

Epic Games ha confermato che Fortnite Capitolo 2 si concluderà ufficialmente la prossima settimana, tramite un evento in-game chiamato The End

Come anticipato già da qualche giorno, la fine ufficiale di Fortnite Capitolo 2 è oramai alle porte, dato che come confermato direttamente da Epic Games il tutto si concluderà definitivamente nel corso della prossima settimana. La chiusura di questa stagione del celebre gioco avrà luogo per mezzo di un evento che si terrà direttamente in-game, e che risponderà al nome di The End. Si tratterà di un qualcosa di unico, che vedrà i giocatori unire le proprie forze per sfidare The Cube Queen, e la posta in palio sarà il destino dell’isola stessa.

Fortnite Capitolo 2: fine prevista per la prossima settimana

L’evento finale del Capitolo in questione del titolo Epic Games, avrà il via Sabato 4 Dicembre, alle ore 22:00 nostrane, e permetterà ai player di formare dei parti composti da un massimo di 16 giocatori, con la playlist speciale che sarà disponibile 30 minuti prima dell’inizio di The End.

Si tratta di un evento unico nella storia del gioco, al punto che Epic stessa ha consigliato a streamer e content creator di salvare locale le proprie performance, dato che il tutto non sarà in alcun modo replicabile in seguito.

“I creatori di contenuti ed i giocatori che desidereranno conservare i momenti finali di Fortnite Capitolo 2 dovranno registrare ed archiviare le loro esperienze, dato che i replay non saranno disponibili. I giocatori non potranno modificare le proprie impostazioni una volta che The End avrà avuto inizio, pertanto consigliamo a tutti di regolare le opzioni visive prima del via. Dato che la Stagione terminerà con un giorno di anticipo, tutti coloro che si collegheranno prima del termine della stessa saranno ricompensati con 225.000 XP.”

Il secondo Capitolo del titolo Epic Game ha avuto inizio nell’Ottobre 2019, dopo che la mappa iniziale del battle royale era stata inghiottita da un buco nero, il tutto al termine della Stagione X.

Siete ansiosi di partecipare a questo evento conclusivo? Fateci sapere cosa ne pensate qua, sulle pagine di tuttoteK, magari dopo aver dato anche uno sguardo alle offerte presenti su Instant Gaming.