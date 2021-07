Fortnite: in arrivo una skin da The Suicide Squad

Quando giocare a Fortnite è una vera missione suicida: una nuova skin di terze parti è in arrivo, stavolta dal film The Suicide Squad

I crossover, per Fortnite, sembrano non finire davvero mai, ed ora a fornirci una skin è nientemeno che The Suicide Squad: Missione suicida. Il film di James Gunn, che sta già facendo incetta di consensi presso la critica, non uscirà prima di settimana prossima, ma è evidente che l’irriverente regista è particolarmente rinvigorito. Sul suo profilo Twitter, infatti, il direttore ha ospitato un messaggio video del poliedrico attore Idris Elba. L’interprete di Heimdall nei film di Thor e del commissario Bogo in Zootropolis interpreterà nel film un personaggio di nicchia, che farà la sua comparsa anche nel battle royale.

Il membro della squadra suicida di DC: la skin di The Suicide Squad in arrivo su Fortnite

Stiamo parlando, come saprete bene se avete seguito i trailer, di Bloodsport: è lui a rappresentare The Suicide Squad nelle folli sparatorie di Fortnite in veste di skin. Il personaggio è già avvezzo alle armi da fuoco così com’è, ma sarà divertente vedere i fan più giovani del gioco alle prese con il film, specie il modo… peculiare in cui Harley Quinn descrive la pioggia. D’altro canto, sarà difficile che i giocatori più piccoli colgano le citazioni che Rick Sanchez offre alla sua serie di provenienza. Ad ogni modo, il battle royale si è dimostrato spesso prodigo di collaborazioni con DC Comics, come ci ricorda anche Batman Zero Corazzato.

Troviamo molto ironico vedere nel gioco lo stesso personaggio che ha sparato a Superman con un proiettile alla kryptonite (esattamente come nel fumetto da cui proviene Robert DuBois, versione del personaggio scelta per il film); l’Uomo d’Acciaio sarà sull’isola solo tra due settimane. Stando al tempismo del tweet di James Gunn, che promette più informazioni per “domani”, grazie ai fusi orari dovremmo saperne di più nell’arco di queste ore. Cercheremo, chiaramente, di tenervi aggiornati sia sui V-Buck necessari che su quando uscirà.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del personaggio? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.