Fortnite: in arrivo Aloy di Horizon Zero Dawn! [AGGIORNATO]

Aloy di Horizon Zero Dawn è in arrivo in Fortnite? Secondo alcuni dataminers sì. Scopriamo qualche dettaglio in più in merito in questa news dedicata

Da qualche ora alcuni dataminers hanno rilasciato su Twitter interessanti informazioni relative ad un possibile arrivo in Fortnite, di una skin dedicata esclusivamente ad Aloy, protagonista del titolo targato Guerrilla Games; uscito prima in esclusiva PlayStation e poi rilasciato e pubblicato anche sul mercato PC. Ci teniamo a sottolineare che quanto seguirà non è stato ancora confermato e/o smentito da Epic Games, dunque vi invitiamo a prendere tali informazioni con la dovuta cautela.

Aloy prossima skin di Fortnite?

Dopo Kratos di God of War, Master Chief di Halo, la prossima icona videoludica che potrebbe arrivare come skin in Fortnite è Aloy, l’eroina e protagonista di Horizon Zero Dawn (di cui si attende con trepidazione il seguito, Horizon Forbidden West in esclusiva per PS5. A rivelare tale informazioni sono stati alcuni dataminers che, stando a quanto riportato su Twitter da alcuni utenti, abbiano proprio scoperto quella che potrebbe essere la prossima skin a tema di Fortnite. Ecco un tweet che avalla proprio questa interessante e suggestiva ipotesi:

Aloy From Horizon Zero Dawn will be a skin soon & she will have her own LTM! — HYPEX (@HYPEX) April 13, 2021

Si tratterebbe dell’ennesima collaborazione siglata da Epic Games che ormai sta facendo, proprio di queste collaborazioni, un proprio cavallo di battaglia, volto ad attirare sempre di più nuovi giocatori e utenti ad accrescere la community del famosissimo battle royale. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti che, stando alla velocità con cui tale notizie circolano sul web, potrebbero arrivare anche nelle prossime ore.

[AGGIORNAMENTO]

Come scritto precedentemente, le conferme possono arrivare anche dopo poche ore, o addirittura minuti. La skin dell’eroina di Horizon Zero Dawn arriverà ufficialmente a partire dal 15 Aprile 2021. Il suo ingresso sarà, inoltre, condito da una serie di altri aggiornamenti. Innanzitutto oltre alla skin base del personaggio, con Aloy stessa, sarà possibile riscattare un bundle con i suoi oggetti iconici e le sue armi. Inoltre arriverà anche una modalità, intitolata “Team up! Aloy & Lara”, che prevede delle partite in duo con le principali icone videoludiche a darsi battaglia.

