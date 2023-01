Forspoken: svelato un nuovo trailer cinematico

Forspoken è ormai alle porte e Square Enix prepara al meglio i giocatori che lo attendono con un nuovo trailer cinematico tutto da scoprire

Il 2023 parte alla grande visto che è in arrivo Forspoken, uno dei titoli più attesi di questo mese e Square Enix ricorda ai videogiocatori l’uscita imminente con un nuovo trailer cinematico. Il gioco sarà ricco d’azione e magia, ambientato in un open world fantasy tutto da scoprire. Il titolo è realizzato dai ragazzi di Luminous Productions, un nuovo studio di videogiochi emergente che non vede l’ora di dimostrare al pubblico di cosa sono capaci con il loro nuovo progetto.

Forspoken in tutto il suo splendore nel nuovo trailer cinematico

Nel nuovo trailer cinematografico di Forspoken possiamo notare la protagonista Frey Holland in azione, mentre viene misteriosamente trasportata da New York City nella bellissima ma brutale terra fantasy di Athia. In Athia, Frey dovrà affrontare mostri mortali conosciuti come i Breakbeasts, e sarà coinvolta in un conflitto contro le matriarche corrotte conosciute come Tantas. Sul fronte del gameplay, Forspoken promette un mix di combattimenti scenografici e appariscenti basati sulla magia, con meccaniche di spostamento rapido nel mondo fluide e una grande mappa di gioco tutta da scoprire.

Ricordiamo che Forspoken verrà lanciato per PS5 e PC il 24 gennaio. Inoltre, una demo gratuita del gioco è già disponibile su PS5, sebbene gli sviluppatori hanno affermato che il gioco finale avrà apportato miglioramenti sotto molti aspetti e aree di gioco. Non ci resta che attendere di provare il gioco a fine mese per scoprire se sarà una nuova perla memorabile realizzata da Square Enix.

