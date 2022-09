Forspoken: serviranno circa 40 ore per completarlo

Forspoken della Luminous Productions è uno dei titoli più chiacchierati ed attesi del momento, ma quanto dura esattamente la sua storia? Takeshi Terada risponde

Forspoken della Luminous Productions, una costola della ben nota Square Enix già vista all’opera in Final Fantasy XV, è stato oggetto di molte attenzioni negli ultimi tempi come il suo gameplay e la sua presenza ai più che imminenti Tokyo Game Show 2022, ma quanto dura esattamente la sua storia? Cerchiamo di andare avanti con un po’ di ordine e lasciamo che a rispondere siano gli addetti ai lavori.

Forspoken: ci vediamo il prossimo anno

Sembra che la storia principale di questo tanto atteso titolo, stando a quanto detto dal co – direttore Takeshi Terada, dovrebbe snodarsi attraverso 30 o 40 ore di gioco. Forse un po’ lunghetta, questo sì, ma è stato lo stesso Terada ad affermare che ci sarà un finale che “promette di essere soddisfacente” assieme a tanti dungeon e missioni secondarie.

Da quel poco che si è capito fino ad ora, il titolo dovrebbe seguire molti stilemi dei JRPG più avvincenti aggiugendo qualcosa in più, Final Fantasy in primis, con mana da raccogliere per sbloccare nuovi incantesimi, punti di interesse da scoprire, luoghi per riposare, riparare e potenziare il proprio equipaggiamento e così via.

Vi ricordiamo che Forspoken uscirà il 24 gennaio del 2023 sia per PS5 che per PC e, per quanto visto fino ad ora, sembra promettere davvero bene! Per fortuna ulteriori novità sembra che saranno rivelate a breve, anzi a brevissimo, in occasione del già citato Tokyo Game Show 2022.

