Forspoken: rinvio in vista?

Secondo un leak l’esclusiva Square Enix per PC e PS5, Forspoken, potrebbe essere oggetto di rinvio e la sua uscita non sarebbe più prevista per Maggio

Il mese di Marzo è sicuramente molto affollato per Square Enix, viste le uscite di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, Triangle Strategy, Chocobo GP e Babylon’s Fall. Per tutti i giochi, le settimane antecedenti il lancio sono state caratterizzate da una buona dose di materiale promozionale ed informazioni. Proprio per questo motivo è abbastanza strano che una delle esclusive temporali più attese, come il Forspoken di Luminous Productions non abbia ricevuto il medesimo trattamento, vista l’uscita fissata per Maggio. Proprio per questo motivo ha iniziato a girare un rumor secondo il quale il titolo avrebbe subito un rinvio.

Forspoken a rischio rinvio?

A far emergere i dubbi in merito all’uscita effettiva del titolo Square Enix, ci ha pensato il leaker AccountNGT, che ha pubblicato recentemente su Twitter un post in cui si fa riferimento allo slittamento di alcune esclusive console, e di come il 2022 dovrebbe essere un grande anno per gli utenti PlayStation, dato che si ipotizza il ritorno di alcune storiche IP. Queste ultime, tra le altre cose, sono tra le vociferate protagoniste dell’evento streaming previsto per questo mese.

Rispondendo ad una domanda all’interno del post, AccountNGT è comunque entrato più nel dettaglio, confermando come secondo le sue fonti tra le esclusive rimandate ci sarebbe proprio il titolo Luminous Productions. E la comunicazione ufficiale dovrebbe essere rilasciata proprio in occasione del prossimo State of Play.

Even with some delays for some console exclusives, it should be a great year for PlayStation players, with the announcement and release of some PlayStation IPs that does their return. A new event is definitely planned this month and they won't be announcing all their surprises. — AccountNGT (@accngt) March 2, 2022

L’ipotesi rinvio per Forspoken, pertanto, non sarebbe troppo sorprendente, considerando anche che il gameplay reveal più corposo risale allo scorso Dicembre. L’occasione era servita per dare un primo sguardo ad un open world sicuramente vasto e dall’impatto scenico importante, funestato però da un frame rate non certo impeccabile.

