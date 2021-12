Forspoken: nuovi dettagli tecnici sul 4K e Ray Tracing

Si torna a parlare di Forspoken, nuova opera di Square Enix che ha da poco rivelato nuovi dettagli tecnici sul 4K e Ray Tracing

Dagli ultimi video di Forspoken mostrati durante i The Game Awards 2021, il gioco risulta promettente dal punto di vista tecnico, innescando la curiosità dei fan su come girerà in 4K sfruttando il Ray Tracing. Essendo un gioco che verrà rilasciato come esclusiva per console PS5, il prossimo gioco di ruolo d’azione open world di Square Enix dovrà essere all’altezza delle aspettative, specialmente nella grafica e nel comparto tecnico.

Diverse modalità per il 4K e Ray Tracing di Forspoken

Parlando con Ungeek, il produttore creativo Raio Mitsuno ha confermato che Forspoken avrà tre modalità separate su PS5 per sfruttare al meglio il 4K e Ray Tracing. Ci sarà una modalità Performance, che funzionerà a 1440p e 60 FPS, e una modalità grafica, che funzionerà a 4K e 30 FPS. Ci sarà anche una modalità Ray Tracing, anche se non si sa ancora quali saranno le prestazioni e la risoluzione.

Nel frattempo, il direttore del gioco Takeshi Aramaki ha anche confermato che il gioco sfrutterà le caratteristiche uniche del DualSense, con i trigger adattivi sintonizzati per reagire a diversi attacchi magici in modi diversi.

Abbiamo davvero incluso molte caratteristiche hardware uniche di PlayStation 5 durante lo sviluppo di questo gioco. Ad esempio, utilizzando i trigger adattivi, abbiamo aggiunto un feedback tattile quando si utilizzano i diversi tipi di magia. Abbiamo molti diversi incantesimi magici che puoi usare nel gioco, infatti i vari designer si sono concentrati sotto questo aspetto e hanno lavorato su come differenziare il feedback che ricevi dal controller per ciascuno degli incantesimi.

Ricordiamo per chi non lo sapesse ancora che Forspoken verrà rilasciato il 24 maggio 2022 per PS5 e PC. Cosa ne pensate di Forspoken? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sul nostro sito tuttoteK per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi, e non lasciatevi scappare giochi a prezzi scontati sullo store di Instant Gaming.