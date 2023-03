Forspoken: In Tanta We Trust, annunciato il DLC con data d’uscita!

Nelle scorse ore, Square Enix ha confermato, con tanto di data d’uscita, il DLC prequel di Forspoken, intitolato In Tanta We Trust: scopriamo insieme tutti i dettagli

Forspoken è un gioco discreto, senza infamia e senza lode, che sarebbe sicuramente potuto essere di più se non fosse stato l’ennesima vittima di uno sviluppo travagliato e rushato e di un marketing selvaggio. Non per questo Forspoken è un brutto gioco, anzi, ma l’opera di Luminous Productions si è rivelata essere, per Square Enix, un flop sia dal punto di vista commerciale sia della critica. La nostra opinione ve l’abbiamo data in una recensione dedicata, che potete trovare cliccando qui, resta il dispiacere per un titolo che ha saputo comunque divertirci per decine di ore.

Non solo: il fallimento di Forspoken ha fatto anche riassorbire Luminous Productions in Square Enix, dopo che se ne era affrancata qualche tempo fa. A quanto pare, però, Square Enix ha comunque deciso di donare a Forspoken un’espansione, intitolata In Tanta We Trust. Non solo, nelle scorse ore la compagnia ne ha anche svelato la data d’uscita ufficiale, fissata per il prossimo 26 maggio su PC e PS5, le piattaforme su cui è disponibile il gioco base.

Forspoken: In Tanta We Trust, confermato il DLC con tanto di data d’uscita!

Forspoken: In Tanta We Trust è un DLC che funge da prequel alla storia del gioco base ed è ambientato 25 anni prima della storia di Frey. Torneremo a vestire i panni della nostra eroina, che viene condotta, da una misteriosa voce, alla Purga dei Rheddig, la battaglia decisiva che devastò la terra di Athia e causò la pazzia delle Tanta. Tanta Cinta la accompagnerà in questo nuovo viaggio e l’espansione andrà ad aggiungere nuove abilità e una nuova mappa.

Data d’uscita confermata, ora non ci resta che aspettare il prossimo 26 maggio per mettere mano al DLC di Forspoken, In Tanta We Trust. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!