Football Manager: il calcio femminile verrà inserito all’interno del gioco

Il calcio femminile farà presto parte di Football Manager, il gioco gestionale di calcio più famoso al mondo

Il futuro della serie gestionale famosa in tutto il mondo Football Manager, aggiungerà in futuro anche il calcio femminile. Ad annunciarlo è l’accordo tra Sports Interactive e Sega Europe, che hanno deciso di inserire nelle future edizioni del titolo sportivo anche il calcio femminile. Al momento non si conosce ancora quando questo verrà inserito all’interno del gioco, ma è sicuro che non sarà considerato un titolo a parte, ma verrà integrato all’interno del normale Football Manager.

Nelle future versioni di Football Manager ci sarà dunque spazio anche per il calcio femminile, così è stato annunciato direttamente da Sega, publisher del titolo e da Sports Interactive, che da anni si occupa di sviluppare questa serie. Ancora non c’è una data precisa perché il direttore di Studio Interactive, Miles Jacobson, ha affermato che prima il suo team deve studiare molti dettagli e statistiche in modo che il calcio femminile venga rappresentato nel gioco nel modo più realistico possibile.

Lo scopo è infatti quello di rendere il calcio femminile sempre più accettato all’interno di uno sport che è sempre stato considerato esclusivo del mondo maschile, e per farlo bisogna dare spazio al calcio femminile all’interno del gioco classico. A sostenere il progetto c’è anche Emma Hayes, allenatrice della squadra femminile del Chelsea FC che insiste sul fatto che bisogna fare in modo che il calcio femminile diventi parte integrante del mondo del calcio. Lo sport più famoso del mondo ha negli ultimi anni visto un’impennata di popolarità secondo quanto detto dall’allenatrice, ma ancora questo non basta a integrarlo nel mondo maschile di questo sport. Lo scopo è dunque quello di integrare sempre di più il calcio femminile con quello maschile in modo che le future generazioni non percepiscano più questa differenza.

