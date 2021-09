Football Manager 2022: annunciata la data d’uscita

I giochi sportivi sono (come ogni anno) ormai alle porte, e come da tradizione Football Manager 2022 è stato rivelato con la sua data d’uscita definitiva

Il manageriale di calcio più amato e giocato della storia ritorna anche quest’anno per il piacere dei fanta-allenatori di tutto il mondo. Con numerose novità ancora da rivelare pianificate per la fine di settembre, Sports Interactive si è pronunciata soltanto sulla data ufficiale d’uscita e sulle piattaforme di sbarco. Scopriamo insieme la data d’uscita di Football Manager 2022.

Football Manager 2022: abbiamo la data d’uscita ufficiale!

Sports Interactive ha finalmente rivelato alcuni dettagli sul suo titolo di punta. Nonostante le numerose novità promesse ma non ancora rivelate (pianificate per il tardo settembre), la software house ha deciso di annunciare le piattaforme sulle quali sarà disponibile il gioco e in quale data. Il gioco sarà disponibile su PC tramite Steam ed Epic Games Store, e su Xbox sia di corrente che di nuova generazione. La “Xbox Edition” sarà infatti disponibile sul Game Pass e giocabile sia su PC che su Xbox Series S/X e Xbox One. Inoltre, il gioco sarò disponibile per il pre-purchase su Steam.

Riguardo la data d’uscita, per mettere le mani su Football Manager bisognerà aspettare il 9 Novembre 2021. Nel frattempo aspettiamo novità su license, nuove features e aggiunte con cui Sports Interactive delizierà gli appassionati di calcio. Come sempre vi salutiamo e vi invitiamo a restare connessi su tuttoteK per ulteriori news, recensioni, guide e tanto altro ancora sul mondo dei videogiochi. Inoltre, non dimenticate di consultare il catalogo di Instant Gaming per giochi sempre scontati. Ciao!