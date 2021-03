First Playable: IIDEA annuncia la terza edizione

IIDEA, l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, annuncia la terza edizione dell’evento First Playable

La terza edizione di First Playable è un evento “business to business” molto importante a livello nazionale e si svolgerà l’1 e 2 luglio prossimo in formato ibrido, digitale e fisico. Come sempre, sarà organizzato in collaborazione con Toscana Film Commission.

First Playable: cosa aspettarsi dalla terza edizione

La terza edizione di First Playable, dopo l’enorme successo delle scorse edizioni con numeri da record, prevede delle sessioni di pitching dove gli sviluppatori racconteranno le ultime novità, un programma di talk sui temi del business videoludico ed una diretta interamente dedicata agli Italian Video Game Awards (IVGA).

La cerimonia si terrà in diretta streaming dal Museo delle Navi Antiche di Pisa, il luogo ideale per unire il mondo contemporaneo e quello passato visto che entrambi richiamano la navigazione e la scoperta.

Queste le 5 categorie di premiazione i cui finalisti e vincitori saranno selezionati da parte di una giuria composta da 8 giornalisti e professionisti internazionali:

Best Italian Game: premio per il miglior videogioco italiano

Best Italian Debut Game: premio per la miglior opera prima italiana

Best Innovation: premio per il videogioco italiano più innovativo

Outstanding Individual Contribution: premio al singolo professionista italiano che si è maggiormente distinto a livello nazionale e/o internazionale

Outstanding Italian Company: premio per lo studio di sviluppo italiano che si è maggiormente distinto a livello nazionale e/o internazionale

Si tratta dunque di un’opportunità unica ed imperdibile per gli studi di sviluppo italiani, in grado di dare una notevole spinta alla sempre più strutturata e fiorente industria del videogioco Made in Italy.

