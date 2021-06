Firegirl: un platform tra fuoco e fiamme

Thunderful Publishing e Dejima Games sono entusiasti di annunciare il loro nuovo platform dal titolo Firegirl

In Firegirl ci si troverà ad impersonare una giovane recluta dei pompieri che, armata di manichetta antincendio come jetpack ed ascia per abbattere gli ostacoli, deve salvare tutti i civili coinvolti nell’incendio. Ma vediamo di capire un po’ meglio di cosa si tratta!

Firegirl: tra retrogaming e modernità

Quando Firegirl arriva sulla scena, ha solo 3 minuti a disposizione per salvare tutti i civili coinvolti in una misteriosa serie di inspiegabili incendi. Che cosa c’è sotto davvero? Chi si cela dietro tutte queste fiamme e distruzione? Con una veste grafica che mischia sapientemente il 2D, stile 16 bit di SNES o Sega Mega Drive per intenderci, con il 3D, questo platform si preannuncia già come un’esperienza di gioco piacevole ed intensa che incorpora al suo interno anche dei meccanismi tipici degli RPG.

Spegni gli incendi, ricostruisci la città, salva delle vite, sali di livello, ricostruisci dalle macerie, acquista nuovi potenziamenti e vai fino in fondo al mistero! Ricordiamo inoltre che l’arrivo di questo titolo è previsto per l’autunno su PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4 ed anche PS5 quindi non avete scuse per non provarlo! Come ha dichiarato Dieter Schoeller della Thunderful in riferimento alle particolari meccaniche del titolo prossimo all’uscita:

Prende il concetto apparentemente semplice di combattere gli incendi e lo rende assolutamente accattivante. È il titolo perfetto pick up and play, che offre una vivace svolta arcade sul salvataggio delle persone da un disastro ambientale

