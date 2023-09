Final Fantasy XVI: versione PC ufficialmente in sviluppo

Ebbene si: la versione PC di Final Fantasy XVI è ufficialmente in sviluppo. A confermarlo è stata la stessa Square Enix nelle ultime ore

Final Fantasy XVI riceverà due di DLC a pagamento, ma le novità non finiscono qui. Durante il panel Voices of Valisthea al PAX West 2023, il producer del gioco in oggetto, Naoki Yoshida, ha annunciato ufficialmente che è in sviluppo una versione di Final Fantasy XVI per PC. Riconoscendo che molti giocatori hanno chiesto a gran voce tale versione, Yoshida ha dichiarato: “Permettetemi di cogliere questa opportunità per annunciare ufficialmente che lo sviluppo di una versione per PC è attualmente in corso”. I fan possono aspettarsi maggiori informazioni su questa versione e sul prossimo DLC del gioco nel corso dell’anno, ha concluso Yoshida. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Final Fantasy XVI: Square Enix non prenderà alla leggera lo sviluppo della versione PC

Una versione per PC di Final Fantasy XVI non ha certamente dell’incredibile. Il titolo in questione era esclusiva PS5 per soli 6 mesi. Naturalmente, il producer ha anche confermato che non si tratterà di un’operazione affrettata, con il team che lavorerà “con attenzione” dopo l’uscita della versione PS5. L’annuncio della versione per PC potrebbe avvenire sulla scia delle vendite di Final Fantasy 16. Il gioco ha venduto oltre tre milioni di copie. Sebbene abbia venduto oltre tre milioni di copie nella prima settimana, Square Enix ha dichiarato che non ha raggiunto la “fascia alta” delle aspettative di vendita. Il publisher ha annunciato l’intenzione di incrementare le vendite per i nuovi utenti su PS5, ma anche il rilascio della versione PC potrebbe essere d’aiuto.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito.