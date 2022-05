Final Fantasy XVI: un nuovo trailer arriverà presto! Parola di YoshiP

Nelle scorse ore, Naoki Yoshida, producer di Final Fantasy XVI, ha divulgato alcune interessanti informazioni sul titolo, nonché ha affermato che un nuovo trailer sarebbe in arrivo

Recentemente, con l’acquisizione da parte di Embracer Group di gran parte delle sue IP occidentali, Square Enix sta attraversando una sorta di terremoto mediatico. La sua controparte nipponica, invece, si sta alquanto dando da fare, specialmente con uno dei suoi franchise di punta: Final Fantasy. Attualmente, dopo l’uscita dell’acclamato Stranger of Paradise, troviamo in produzione sia la Parte II di Final Fantasy VII Remake, sia il più che latitante Final Fantasy XVI, presentatosi ormai più di un anno e mezzo fa, nel settembre 2020, nel corso di un PlayStation 5 Showcase. Poi, solo qualche conferma e qualche rassicurazione volante da parte di Yoshida, uno dei producer più amati del franchise e che ha risollevato le sorti del quattordicesimo capitolo, ma niente più. Fino ad oggi.

Nelle scorse ore, infatti, Naoki Yoshida, nel corso di una livestream ufficiale sul crossover fra Final Fantasy XIV e Nier Reincarnation, ha affermato che ci sono interessanti novità in arrivo per il sedicesimo capitolo, fra cui… un trailer. Un trailer che sarebbe in realtà finito e pronto, ma che la cui uscita è stata rinviata a causa di diversi fattori, non specificando ulteriormente a cosa si riferisca. Tuttavia, il producer ha anche svelato qualche nuovo dettaglio sullo stato dei lavori del gioco… che non sarebbe messo affatto male!

Final Fantasy XVI: nuovo trailer in arrivo? Ma magari!

Il team di sviluppo avrebbe infatti passato diverso tempo, ultimamente, nella definizione e pulizia, nonché nel debugging, del gioco, che sarebbe quindi per la gran parte completo. Final Fantasy XVI sarebbe quindi quasi completo, con la storia finalmente delineata e che, stando alle parole dello stesso Yoshida, dovrebbe garantire un’esperienza singleplayer affascinante e completa per i giocatori. E noi, dopo la mezza delusione di Final Fantasy XV, ci speriamo davvero.

Aspettando il nuovo trailer in arrivo di Final Fantasy XVI, dunque, vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di tuttoteK per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! Fateci sapere, qua sotto nei commenti, se fremete come noi nel voler sapere qualcosa di nuovo sulla prossima produzione numerata del franchise, e se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, perché non date un’occhiata al catalogo di InstantGaming?