Final Fantasy XVI: New Game Plus ed endgame svelati ufficialmente

Ebbene sì, Final Fantasy XVI avrà sia un endgame sostanzioso che un succoso New Game Plus: ecco i dettagli da Ryota Suzuki di Square-Enix

Senza fare spoiler di alcun tipo in fatto di trama, Square-Enix ha parlato delle attività di fine gioco che attendono i giocatori di Final Fantasy XVI, dal tipico endgame fino ad un New Game Plus che già si preannuncia corposo. Il combat director Ryota Suzuki si è sbottonato in merito con la stampa di settore straniera, rivelando che ricominciare l’avventura dopo averla conclusa cambierà (tra le altre cose) il posizionamento di certi nemici per tirare qualche palla curva in più al pubblico. “La filosofia di design”, rivela Suzuki, “consiste in una prima run in cui si prende confidenza con Clive, apprendendo i controlli e godendosi la storia.” E la… storia cambia (metaforicamente parlando) una volta che si riparte dai titoli di coda.

Final Fantasy 16’s combat director is excited to see what unexpected things players accomplish in battle. https://t.co/gFZBGhhaQD pic.twitter.com/N65adMvoZH — Game Informer (@gameinformer) May 29, 2023

Dopo l’endgame, il New Game Plus di Final Fantasy XVI ci metterà alla prova

Proseguendo, Suzuki rivela che “La seconda run sposta il focus dalla storia – inalterata – di Final Fantasy XVI all’azione. Nella modalità storia è possibile imbattersi in orde di nemici che però ci affronteranno uno alla volta. Queste restrizioni non sussistono più nelle modalità più difficili, e pertanto Clive sarà attaccato da più avversari simultaneamente.” Questa svolta soulslike da parte del gameplay risponde al nome di Final Fantasy Mode, e punta a un costante senso di pericolo. Inoltre, le sfide di fine gioco saranno le più difficili a disposizione, e consentiranno di potenziare anche gli accessori (oltre alle armi) per affrontare ondate di avversari con un “tremendo” boss alla fine, senza la possibilità di curarsi. Vedremo come ce la caviamo con le leaderboard quando il gioco uscirà, solo su PS5, il 22 giugno 2023.

