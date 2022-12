Final Fantasy XVI: rivelata la data d’uscita?

Un recente tweet del famoso leaker The Snitch potrebbe rappresentare un indizio per scoprire la data d’uscita di Final Fantasy XVI. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata

Il corrente dicembre sarà, un po’ in controsenso con le temperature che tutti stiamo avvertendo, un mese molto caldo in casa Square Enix. Un’uscita importante, infatti, come quella di Crisis Core Reunion riscalderà l’ambiente per tutti i fan della saga di Final Fantasy e in particolar modo del settimo capitolo. Oltre a questa importante uscita, però, ad aggiungere ulteriore benzina sul fuoco ci stanno pensando diversi leak e rumor relativi alla data di rilascio sul mercato di Final Fantasy XVI.

Final Fantasy XVI: data d’uscita fissata per la prossima estate?

Gli ultimi giorni e le ultime ore sono state molto delicate per Square Enix che si è vista attraversare da un tornado di leak e indiscrezioni relative al prossimo titolo della saga della Fantasia Finale. La data d’uscita di Final Fantasy XVI potrebbe essere stata rivelata da un recente tweet di The Snitch; noto leaker videoludico. Il cinguettio in questione potrebbe suggerire un’uscita durante la prossima estate. Andiamo, però, un po’ più nel dettaglio:

in the loneliness of the night

a light blinded my eyes

twenty two grains of sand

and a crystal that protected me

six nations divided

a common language — The Snitch (@insider_wtf) December 1, 2022

Questo tweet abbastanza criptico presenta, però, delle chiavi di lettura e quelli che sono stati considerati dai fan e da tutti gli addetti ai lavori dei veri e propri indizi. Innanzitutto quel “twenty two grains of sand” che ovviamente richiama al 22 e a dei granelli di sabbia e quel “six nations divided” che, a sua volta, indica il numero di alcune nazioni divise, ovvero il numero 6. Il “crystal” citato sarebbe un chiaro riferimento proprio al sedicesimo capitolo della serie. Risolvendo questo rebus il risultato sarebbe 22/06. Rimaniamo in attesa di ulteriori novità relative a Final Fantasy XVI, di cui sapremo qualcosa in più ai prossimi The Game Awards, con ogni probabilità.

