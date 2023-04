Final Fantasy XIV: svelati i primi dettagli della patch 6.4, “The Dark Throne”

Nella nuova “Letter from Producer Live”, Square Enix e Naoki Yoshida hanno svelato i primi dettagli sulla patch 6.4 di Final Fantasy XIV Online: scopriamo insieme tutti i dettagli.

Nel mentre aspettiamo con trepidante ansia l’arrivo di Final Fantasy XVI, previsto per giugno prossimo, Naoki Yoshida è attualmente a lavoro sulla nuova patch per Final Fantasy XIV. Stiamo parlando, nello specifico, delle patch 6.4 e 6.45, che introdurranno una quantità di nuovo contenuto incredibile. Il tutto è stato svelato, dallo stesso producer e da Square Enix, nel corso dell’episodio 76 della trasmissione “Letter from the Producer Live”.

Il produttore e direttore Naoki Yoshida ha annunciato che l’implementazione della patch 6.4, chiamata “The Dark Throne”, è in programma per la fine di maggio 2023. Tra le numerose aggiunte figurano il prosieguo della serie di missioni principali e la conclusione della serie di raid Pandæmonium. Con la patch 6.45, il limite di livello per il job limitato Blue Mage sarà portato a 80, con l’introduzione di nuovi incantesimi, equipaggiamento esclusivo per il Blue Mage e nuovi nemici da affrontare nel Masked Carnivale.

Final Fantasy XIV: tutti i dettagli sulla patch 6.4 e i primi timidi sulla 6.45

Ecco altri dettagli sulla patch 6.4:

Nuove missioni principali: Il nuovo capitolo della storia del Warrior of Light.

Il nuovo capitolo della storia del Warrior of Light. Nuovo raid – Pandæmonium Anabaseios: Il capitolo conclusivo della serie di raid Pandæmonium.

Il capitolo conclusivo della serie di raid Pandæmonium. Nuovo dungeon : Nuove sfide attendono in The Aetherfont.

: Nuove sfide attendono in The Aetherfont. Nuove sfide – The Voidcast Dais: Una nuova e impegnativa battaglia ai livelli di difficoltà Normal ed Extreme.

Una nuova e impegnativa battaglia ai livelli di difficoltà Normal ed Extreme. Nuova sfida Unreal : Containment Bay Z1T9 (Unreal)

: Containment Bay Z1T9 (Unreal) Nuove missioni secondarie: Prosegue Tataru’s Grand Endeavor.

Prosegue Tataru’s Grand Endeavor. Aggiornamento del sistema Duty Support: Sarà aggiunto il supporto per diversi dungeon dello scenario principale di Stormblood (The Sirensong Sea, Bardam’s Mettle, Doma Castle, Castrum Abania e Ala Mhigo), che saranno perciò completabili insieme a un party di alleati.

Sarà aggiunto il supporto per diversi dungeon dello scenario principale di Stormblood (The Sirensong Sea, Bardam’s Mettle, Doma Castle, Castrum Abania e Ala Mhigo), che saranno perciò completabili insieme a un party di alleati. Aggiornamento di Ocean Fishing: Esplora le nuove rotte che portano a Kugane!

Esplora le nuove rotte che portano a Kugane! Aggiornamenti di Island Sanctuary: Diversi miglioramenti all’esperienza di gioco, tra cui la possibilità di posizionare arredamento all’esterno, nuovi gradi, colture, animali e altro.

Diversi miglioramenti all’esperienza di gioco, tra cui la possibilità di posizionare arredamento all’esterno, nuovi gradi, colture, animali e altro. Aggiornamenti al PvP : Crystalline Conflict: La PvP Series 4 inizia con la stagione 7 di Crystalline Conflict. Frontline: Modifiche alle regole di The Fields of Glory (Shatter) e aggiunta di un nuovo elemento dell’interfaccia che mostra tempo e punteggio dell’incontro. Aggiornamenti vari: Diversi aggiornamenti, tra cui una nuova Allagan Tomestone, visualizzazione delle icone dei Job nel registro della chat e sui nomi dei personaggi, miglioramenti all’utilizzabilità della bacheca del mercato, possibilità di utilizzare glamour per le Scholar Fairy e altro ancora.

:

Durante la trasmissione, Yoshida ha rivelato anche i primi dettagli della patch 6.45, che includono:

Aggiornamento del Blue Mage: Limite di livello portato a 80, nuovo equipaggiamento esclusivo per il Blue Mage, nuovi nemici da sfidare e altro ancora.

Nuovo dungeon Variant e Criterion – Mount Rokkon: Tre livelli di difficoltà: Normal, Criterion e Criterion (Savage)

Limite di livello portato a 80, nuovo equipaggiamento esclusivo per il Blue Mage, nuovi nemici da sfidare e altro ancora. Tre livelli di difficoltà: Normal, Criterion e Criterion (Savage) Somehow Further Hildibrand Adventures

Missioni di potenziamento delle armi – Armi Manderville

Missioni di miglioramento degli attrezzi – Attrezzi Splendorous

E questo è tutto quel che per ora sappiamo sulla patch 6.4 di Final Fantasy XIV Online. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!