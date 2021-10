Final Fantasy XIV: superati i 24 milioni di giocatori

Oramai è ufficiale, la Square Enix festeggia i suoi 24 e passa milioni di giocatori per il titolo Final Fantasy XIV superando il suo stesso record di quest’anno

Chiunque ami i titoli JRPG ed i vari MMORPG conosce benissimo il successo che una serie come questa è in grado di garantire, quasi, sempre ed anche Final Fantasy XIV non è da meno. Stando a quanto riportato da IGN, il produttore Naoki Yoshida ha rivelato che il titolo in questione ha superato ampiamente i 24 milioni di giocatori totali e non solo. Ma andiamo avanti con un po’ di ordine.

Final Fantasy XIV: battere il proprio stesso record

Final Fantasy XIV aveva già “incassato” ben 22 milioni di giocatori ad aprile 2021 mentre, nel 2015, questi erano appena quattro che sono poi arrivati a dieci solo nel 2017. In effetti questo titolo, partito dagli 8 bit del NES e poi sbarcato sulla prima PlayStation, pare essersi lasciato alle spalle il suo disastroso lancio di oltre un decennio fa.

Inoltre non va dimenticato che, con la prossima espansione denominata Endwalker, il numero di giocatori sarà destinato a crescere ancora di più di quanto riscontrato con la precedente Shadowbringers.

È stato poi lo stesso Naoki Yoshida ha dichiarare che la Square Enix ha già pianificato altri cinque anni di lavoro e di sviluppo per la serie ideata dal mitico Hironobu Sakaguchi ormai ben più di 30 anni fa ed ha anche aggiunto che questo titolo potrebbe sbarcare persino su Xbox. Per il momento tenete conto che arriverà ufficialmente su PS5, PS4 e PC il 23 novembre.

