Final Fantasy XIV Endwalker: pubblicati i requisiti di sistema per PC

Nell’attesa dell’uscita della prossima espansione di Final Fantasy XIV, sono stati pubblicati, in vista di Endwalker, i requisiti di sistema minimi e consigliati per PC

L’attesa sta per concludersi: a partire dal prossimo 23 novembre potremo mettere le mani sull’ultima espansione del nostro MMORPG preferito, che promette di concludere l’enorme arco narrativo iniziato ormai nel lontano 2013 con A Realm Reborn. Mentre aspettiamo quella data, Square Enix ci ha fatto il favore di rivelare i requisiti di sistema per i giocatori PC di Final Fantasy XIV Endwalker, insieme a un benchmark gratuito per avere un’idea più accurata di come gira il gioco sulla propria configurazione. Vediamo di seguito nel dettaglio quali sono!

Final Fantasy XIV Endwalker: i requisiti e il benchmark per PC nel dettaglio

Nel benchmark (di cui potete guardare il video trailer di seguito) si esplorano vari scenari che verranno introdotti nella nuova espansione, tra cui per esempio la nuova città Old Sharlayan, con svariati abitanti che girano per le strade. Vi sono anche scene di battaglia, in cui si svolgono scontri feroci e incontriamo tante vecchie conoscenze. Il benchmark fornisce anche la possibilità di provare l’editor dei personaggi aggiornato, così da avere un’idea più precisa sull’aspetto dei Male Viera, la nuova razza che verrà introdotta con l’espansione.

Passando invece ai requisiti della versione PC di Final Fantasy XIV Endwalker, quelli minimi prevedono Intel Core-i5 da 2,4 GHz, 4 GB di RAM e una Geforce GTX 750 o Radeon R7 260X come scheda video, il tutto per poter giocare a una risoluzione di 1280×720. Se invece passiamo a quelli consigliati, i componenti da avere sono Intel Core-i7 da 3 GHz, 8 GB di RAM o superiore e una GeForce GTX 970 o Radeon RX 480 per poter giocare a una risoluzione di 1920×1080. In ogni caso, avrete bisogno di uno spazio in memoria secondaria di 80 GB, che ipotizziamo siano per il gioco completo e l’espansione insieme, mentre sul peso dell’espansione presa singolarmente non è stato detto nulla.

Ricordiamo che Final Fantasy XIV Endwalker uscirà per PS4, PS5 e PC il prossimo 23 novembre, e già sono stati registrati numeri da record di preordini (superano del 160-180% quelli della scorsa espansione Shadowbringers). Se volete rimanere aggiornati su Final Fantasy XIV e su tutte le notizie più importanti del mondo videoludico, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.