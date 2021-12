Final Fantasy XIV: Endwalker, verranno regalati 7 giorni di abbonamento gratis per scusarsi

È stata rilasciata da qualche giorno l’early access di Final Fantasy XIV: Endwalker, e, alla luce dei grossi problemi di congestione dei server, il team di sviluppo ha annunciato che regalerà 7 giorni di abbonamento gratis a tutti gli account attivi al lancio ufficiale

Coloro che han seguito la vicenda già sapranno che il lancio dell’early access di Endwalker (avvenuto lo scorso 3 dicembre) è stato accompagnato da grandi polemiche da parte della community, che hanno lamentato la presenza di code interminabili per entrare nei server e di problemi di connessione che obbligavano talvolta alcuni giocatori a iniziare daccapo la coda. Alla luce di questi importanti problemi, il team di sviluppo ha ufficialmente presentato le proprie scuse, annunciando che, al lancio ufficiale di Final Fantasy XIV: Endwalker, verranno regalati a tutti gli account attivi 7 giorni di abbonamento gratis.

Final Fantasy XIV: Endwalker, 7 giorni di abbonamento gratis e spiegazione dei problemi

Oltre a presentare le proprie scuse e ad annunciare i 7 giorni di abbonamento gratis per tutti gli account attivi, nell’articolo (pubblicato su The Lodestone, il portale ufficiale dove vengono pubblicato tutti gli aggiornamenti periodici sul gioco) si parla anche dei vari problemi che stanno affliggendo i server di Final Fantasy XIV e che rendono Endwalker difficilmente accessibile.

Innanzitutto viene spiegato da cosa si originano i problemi di congestione: come ci si potrebbe aspettare, al lancio dell’espansione il numero di giocatori molto più elevato del solito, e ciò può creare problemi ai server. Ciò che però rende più grave la questione in questo caso, è che i server sono costantemente pieni al massimo che l’hardware può permettere, e perciò si creano code obbligatorie interminabili per entrare. I problemi di disconnessione invece possono essere dovuti a due motivazioni principali: la prima è che può capitare talvolta che si perda momentaneamente connessione con il server, ma ci sono anche casi in cui si viene disconnessi per aver atteso in coda per un periodo di tempo troppo lungo. In ogni caso, nella maggior parte dei casi, se ci si riconnette abbastanza in fretta possiamo mantenere il nostro posto in coda senza doverla iniziare daccapo.

Non sono state presentate soluzioni per questi problemi, e perciò dovremo aspettare e sperare che la situazione migliori. Per rimanere aggiornati su Final Fantasy XIV (anche con le nostre utili guide) e su tutte le più importanti novità del mondo videoludico, restate sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.