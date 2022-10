Final Fantasy VII: The First Soldier chiude i battenti a inizio 2023

Non tutti i battle royale escono “col v-buco”: Final Fantasy VII ci ha provato, ma il 2023 segna la fine dell’esperimento The First Soldier

Speriamo ci vogliate perdonare per il gioco di parole (da denuncia) su Fortnite, ma difficilmente ci verrebbe in mente un incipit diverso per l’annuncio di Square-Enix su Final Fantasy VII: The First Soldier, che chiuderà baracca e burattini a inizio 2023. Il gioco è uscito lo scorso novembre, il che significa che l’annuncio è giunto a poco meno della prima candelina. Il post sul profilo Twitter ufficiale del gioco, in tal senso, parla chiaro. “Nonostante tutti i nostri sforzi per dare aggiornamenti regolari e contenuti freschi ed entusiasmanti, non abbiamo potuto creare l’esperienza in cui speravamo, e che voi meritate”.

La fanfara di Final Fantasy VII suona a lutto: la festa di The First Soldier finisce nel 2023

O, per noi, anche prima, considerando che Final Fantasy VII: The First Soldier ha fissato il prossimo anno come data solo per la lingua inglese. Il tweet, che vedete anche qui sotto, si è concluso con “la decisione estremamente sofferta” di porre fine ai servizi. Il che si traduce per l’11 gennaio, data massima per spendere la valuta in-game. A proposito degli Shinra Credits, non se ne possono più acquistare. Per quanto riguarda noi, però, il tempo a disposizione è ancora meno. Il supporto alle lingue al di fuori dell’inglese scadrà infatti il primo di novembre. In tema con Halloween, d’altronde: non c’è spauracchio peggiore di questo, per noi videogiocatori.

[End of Service Notice] We are regretful to announce that we will be ending service for FINAL FANTASY VII THE FIRST SOLDIER at 07:00 UTC on January 11, 2023. We would like to thank you all for all your support over the past year.https://t.co/XvNOVv2EVs#FF7FS pic.twitter.com/aNVI4iHle4 — FINAL FANTASY VII THE FIRST SOLDIER_EN|FF7FS (@FFVII_FS_EN) October 12, 2022

Il battle royale per cellulari è (o meglio, era) ambientato prima degli eventi del gioco originale, con i giocatori nei panni di vari candidati per entrare a far parte di SOLDIER. A discapito del supporto zelante e regolare, il gioco non si è dimostrato tanto lucrativo quanto Square-Enix avrebbe sperato. I tentativi non sono certo mancati, come ad esempio l’inclusione di modelli 3D presi di peso dal grande classico. Non è certo l’unico titolo legato alla sempre crescente Compilation, però: quest’anno (senza date precise) ci aspetta infatti il remaster Ever Crisis. A dicembre, inoltre, avremo con noi l’atteso Crisis Core Reunion.

