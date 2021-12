Final Fantasy VII Remake: gli abbonati al PS Plus potranno effettuare l’upgrade per PS5

Di recente è avvenuta la release di Final Fantasy VII Remake Integrade per PC, e pare che l’accoglienza da parte del pubblico non sia stata delle più calorose: in mezzo a questa batosta per Square Enix, è stato annunciato che l’upgrade per PS5 sarà gratis per gli abbonati al PS Plus

È stato di recente lanciato per PC (per la precisione, in esclusiva Epic Games Store) il porting di Final Fantasy VII Remake Integrade. Nonostante questo lancio dia finalmente la possibilità anche ai giocatori PC di fruire di questo splendido titolo PlayStation, l’accoglienza non è stata delle più calorose: oltre al fatto che il gioco costa 80€, c’è da aggiungere anche che pare essere costernato di bug e problemi strutturali che rovinano l’esperienza di gioco. In tutto questo marasma, una buona notizia c’è: i giocatori che hanno giocato a Final Fantasy VII Remake tramite il PS Plus potranno finalmente effettuare l’upgrade per PS5.

Final Fantasy VII Remake: cosa cambia con l’upgrade PS5 gratis per gli abbonati PS Plus

Come in molto ben sapranno, lo scorso marzo è stato reso disponibile per gli abbonati di PS Plus Final Fantasy VII Remake, scaricabile senza costi aggiuntivi. Come però ci si potrebbe aspettare, nell’offerta PS Plus non era incluso l’upgrade gratuito per PS5 (si tratta di una scelta tipica con i giochi offerti sul PS Plus). Ebbene, secondo un annuncio recente fatto sull’acoount Twitter ufficiale del gioco, non è più così: gli abbonati PS Plus che hanno riscattato gratuitamente Final Fantasy VII Remake avranno d’ora in avanti accesso agli upgrade grafici e di performance realizzati per la versione PS5.

Starting this Wednesday… • PS Plus subscribers who previously redeemed @FinalFantasy VII Remake via @PlayStation Plus will be able to upgrade to the PS5 version of the game. • Episode Intermission, the DLC featuring Yuffie Kisaragi, will be 25% off for a limited time! pic.twitter.com/mnkCIRR586 — FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) December 19, 2021

Questo annuncio capita inoltre in un momento in cui anche l’episodio INTERmission (quello con il personaggio di Yuffie Kisaragi e tutta la sua storia) è scontato del 25%. Ciò significa che i fan che non hanno ancora avuto modo di provare questo DLC hanno un’ottima occasione per recuperarselo.

