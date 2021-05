FInal Fantasy VII Remake Intergrade: mostrato il trailer finale

Tramite comunicato stampa, Square Enix ha divulgato il trailer finale di Final Fantasy VII Remake Intergrade, la versione migliorata per PS5

A poco più di un anno dall’uscita del remake originale, datato 10 aprile 2020, Square Enix torna a mostrare con un trailer finale la versione aggiornata di Final Fantasy VII Remake. Intergrade è la conversione che arriverà su PlayStation 5 il prossimo 10 giugno, migliorata ed arricchita grazie all’upgrade hardware, e che oltre all’innalzamento tecnico promette di portare tanto nuovo contenuto. In primis, un episodio completamente dedicato a Yuffie, che chi ha giocato il titolo originale di fine anni 90 ricorderà benissimo, e il suo partner Sonon Kusakabe. Accompagneremo i due in una rischiosa missione in cui dovranno infiltrarsi a Midgar per rubare la più potente Materia in possesso della Shinra.

L’episodio dedicato a Yuffie si chiama FF7R EPISODE INTERmission e, in questa occasione, avremo la possibilità di combattere nei panni di Yuffie e Sonon contro Scarlet, la (piuttosto provocante) direttrice del dipartimento armamenti, e Nero, un suo sottoposto. Square Enix ha divulgato nelle scorse ore il trailer finale dedicato ad Intergrade, nel quale possiamo ammirare anche una nuova materia di invocazione per chiamare Ramuh. Vi lasciamo il trailer proprio qua sotto.

Final Fantasy VII Remake Intergrade si mostra con un trailer finale: torna Ramuh!

Come anticipato negli scorsi giorni, inoltre, in una diretta streaming sono state mostrate nuove informazioni e nuove immagini per Final Fantasy VII The First Soldier, il battle royale dedicato al franchise. Vi ricordiamo che se avete acquistato Final Fantasy VII Remake su PS4 potrete ricevere l’upgrade gratuito senza costi aggiuntivi per la versione Intergrade, ma se volete giocare nei panni di Yuffie dovrete comunque acquistare l’episodio aggiuntivo.

Avete visto il trailer finale di Final Fantasy VII Remake Intergrade? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le enws a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!