Final Fantasy VII Rebirth: i costumi saranno di più rispetto a FF 7 Remake

Guardaroba ricco, col gruppo Avalanche mi ci ficco: i costumi di Final Fantasy VII Rebirth superano in numero quelli di FF 7 Remake

Se nel predecessore, FF 7 Remake, vi siete dovuti “accontentare” di vedere Cloud alle prese con Don Corneo (già un miracolo nel clima moderno, ndr), aspettate di vedere la scelta di costumi a disposizione del giocatore in Final Fantasy VII Rebirth. Negli ultimi tempi le informazioni sul gioco hanno voluto spingere un po’ di più sull’acceleratore, e grazie ad un’intervista tenutasi alla Paris Games Week sappiamo che il guardaroba sarà un po’ più fornito. Il director Naoki Hamaguchi ha confermato infatti che la possibilità di giostrarsi outfit differenti sarà paragonabile a quanto visto in Ever Crisis su mobile. Che si tratti di riferimenti ai design precedenti o di citazioni più oscure ai design di Yoshitaka Amano come in Dissidia, poi, resterà da vedere.

Final Fantasy 7 Rebirth Will Have More Costume Choices Than FF7 Remake, Director Says https://t.co/y8MvQgNxYJ pic.twitter.com/vB6lUTjZJY — GamingBolt (@GamingBoltTweet) November 12, 2023

Costumi come a Costa del Sol: pochezza del remake di 7 addio, in Final Fantasy VII Rebirth parte la fashion week

Hamaguchi ha espressamente mirato a far drizzare le antenne ai patiti della personalizzazione. “Ci sarà più scelta rispetto al gioco precedente, quindi se vi piace passare il tempo a cambiare il look dei personaggi, vi divertirete parecchio”, dice lui. Il che è bene al day one, ma sul futuro del titolo aleggia ancora qualche dubbio. Yoshinori Kitase ha rivelato che Square-Enix non ha piani sui DLC, sebbene i giocatori potranno trovare dei costumi “nascosti molto bene”; nello specifico, la citazione completa recita “Al momento, non abbiamo pensato ai DLC, ma in fatto di costumi ne troverete alcuni di ben nascosti”. Il gioco è previsto su PS5 il 29 febbraio 2024.

