Final Fantasy V Pixel Remaster: annunciata la data d’uscita

Da tempo i fan di Final Fantasy hanno desiderato una remaster o remake dei primi storici titoli della saga, ormai intaccati pesantemente dallo scorrere degli anni e decisamente difficili da reperire attraverso i metodi “legalmente accettabili”. Durante l’E3 di quest’estate, Square Enix ha annunciato l’arrivo di alcune Pixel Remaster di Final Fantasy su PC e mobile, con il rilascio di ogni gioco in modo individuale.

Chiaramente, ciò ha portato del malcontento nelle frange di coloro che giocano su altre console, ma non è ancora detto che queste riedizioni non giungano ad un certo punto anche sulle altre piattaforme casalinghe. Infatti, sullo stesso sito di Square Enix è stato indicato come le Pixel Remaster sarebbero potute essere estese verso gli altri sistemi nel caso ci fosse sufficiente richiesta, giustificandone l’assenza evidenziando le difficoltà nel fare una remaster per titoli così datati.

Le Pixel Remaster di Final Fantasy I, II e III sono state già fatte uscire il 28 luglio, mentre il quarto capitolo è uscito all’inizio di settembre. Adesso, è stata annunciata anche la data ufficiale per l’uscita di Final Fantasy V Pixel Remaster, titolo uscito originariamente nel 1992. Sarà disponibile su Steam, iOS e Android, e così com’è stato per gli episodi precedenti introdurrà un aggiornamento della grafica pixel dei personaggi, degli sfondi e dei disegni in generale, insieme ad una colonna sonora riarrangiata sotto il vigile occhio di Nobuo Uematsu e ad un gameplay rinnovato, che include una UI più moderna e delle opzioni per impostare la modalità automatica delle battaglie.

The King is missing, memories have been lost, and the crystals are in jeopardy.

Luckily, these heroes are up to the job.#FinalFantasy V pixel remaster is coming to Steam and Mobile on November 10th PDT/GMT. Pre-purchase now for a 20% discount on Steam: https://t.co/rLsAKoLkpM pic.twitter.com/CA4YR4U4Di

— FINAL FANTASY (@FinalFantasy) October 27, 2021