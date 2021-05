Final Fantasy: un altro titolo della serie a breve in esclusiva PS5?

Final Fantasy e PS5: il binomio potrebbe ripresentarsi molto presto, almeno secondo quanto riferito in un insistente rumor. Vediamolo insieme

Non è certo un mistero: la gloriosa epoca e il successo planetario della “vecchia” console ammiraglia di casa Sony, PS4, si sono retti sullo strapotere delle esclusive, tra study first party incaricati di creare progetti ad hoc e software house third party con titoli assicurati in esclusiva per la console suddetta. tra le più illustri di queste esclusive, sarebbe impossibile non citare quelle legate a una certa saga videoludica intitolata Final Fantasy.

Non mancano i contenuti legati alla serie in questione in arrivo nel prossimo futuro e la maggior parte è in esclusiva per PlayStation. Final Fantasy 14 arriverà presto su PS5, con la sua prossima espansione, Endwalker, in uscita entro la fine dell’anno. Anche Final Fantasy 7 Intergrade è all’orizzonte, mentre Final Fantasy 16 è in lavorazione esclusivamente per PS5. E tutto ciò non è tutto, almeno secondo le voci di corridoio. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Final Fantasy: secondo un noto insider ci sarebbe un nuovo RPG in arrivo solo su PS5

Secondo l’utente di ResetEra Navtra (che in passato ha fatto trapelare con precisione alcuni annunci relativi a PlayStation), Square Enix annuncerà un altro nuovo gioco di ruolo di Final Fantasy esclusivamente per PS5, oltre a tutto ciò che è già stato annunciato. Navtra ha riferito che anche se non sarà un progetto “di fascia alta come FFXVI o Forespoken“, sarà comunque un grosso titolo, più grande di qualcosa come, diciamo, una remastered o un nuovo gioco di World of Final Fantasy: “Concettualmente, penso che potrebbe essere il vicolo di molte persone” ha detto l’insider.

Nel frattempo, Navtra afferma anche che Square Enix annuncerà presto anche un gioco cross-gen sviluppato da Eidos Montreal. I fan di Deus Ex potrebbero sperare in un ritorno in serie, ma è stato precedentemente riferito che lo sviluppatore sta lavorando a un gioco dei Guardiani della Galassia, quindi forse l’annuncio arriverà presto.

I moderatori di ResetEra hanno anche affermato che l’insider ha “fornito prove convincenti al personale per verificare le loro affermazioni”. Per quello che vale, Square Enix ha anche dichiarato in precedenza di avere annunci pianificati per l’E3 2021. Ad ogni modo, per ora sono tutte informazioni non verificate, quindi armatevi di pinze per prenderle.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.