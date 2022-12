Final Fantasy Pixel Remaster: valutato per Nintendo Switch e PS4

A quanto pare gli amanti dei JRPG vecchio stile stanno per avere una bella sorpresa dato che Final Fantasy Pixel Remaster è stato valutato per Nintendo Switch e PS4

Dopo il suo annuncio a partire dal 2021 le notizie riguardo alle uscite dei vari capitoli di Final Fantasy Pixel Remaster non si sono certo fatte attendere, ma il sestetto uscito tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta pare che fosse disponibile solo su PC e mobile. Fino ad ora, andiamo dunque a capire un po’ meglio la cosa!

Final Fantasy Pixel Remaster: un ritorno alla vecchia maniera

Gli amanti del retrogaming ricorderanno certo come i primi sei capitoli della famosissima saga, targata all’epoca “solo” Square, abbiano fatto il giro tra console come NES, SNES e prima PlayStation trasportando i giocatori in un mondo di magie e creature mai viste prima. Ecco, Final Fantasy Pixel Remaster si è posto dunque l’obiettivo di riportare in auge quel periodo andando ad includere anche gli utenti Nintendo Switch e PS4. Infatti l’ESRB (cioè l’Entertainment Software Rating Board) ha nominato le console appena citate nel suo sito anche non sono in pochi quelli che sperano in un arrivo anche su Xbox.

La Square Enix, dal canto suo, ha però dichiarato che questo “prezioso sestetto” potrebbe arrivare su altre console se ci sarà una domanda adeguata, perciò crediamo che verranno inondati di posta e richieste, ma per il momento ci potete fare una partita o sulle console mini oppure, e in maniera completa, su PC, iOS e Android.

Comunque sia, mentre aspettiamo di tornare nuovamente nei fantastici mondi immaginati da Hironobu Sakaguchi & Co, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!