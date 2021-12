Final Fantasy 7 Remake: il gioco arriverà su Steam?

Final Fantasy 7 Remake è finalmente diventato disponibile su PC la scorsa settimana dopo essere stato esclusiva per PlayStation dal suo lancio nel 2020. L’apprezzatissimo titolo Square Enix attualmente è disponibile solo tramite Epic Games Store. Se siete utilizzatori della piattaforma Steam, tuttavia, sembra che potreste non dover aspettare molto a lungo per avere la possibilità di fare vostro il gioco in questione. Ebbene secondo un rumor circolato in rete nelle ultime ore Final Fantasy 7 Remake potrebbe arrivare anche su Steam. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Come notato dall’utente @AtelierTool su Twitter, che ha effettuato un datamining nei file e nelle cartelle nella versione PC di Final Fantasy 7 Remake, il gioco dovrebbe approdare anche su Steam visto che nei file suddetti sono presenti anche riferimenti alla piattaforma di Valve. Questo di per sé è già una fonte abbastanza affidabile per stabilire che il gioco alla fine arriverà anche quest’ultima piattaforma, ma se dovesse venirvi voglia di fare un “controllo incrociato” dell’App ID per il titolo in questione trovato in quei file con quell’AppID sul sito SteamDB, troverete una pagina web, che lo staff di SteamDB (che non sono affiliati a Valve, intendiamoci) ha già contrassegnato come Final Fantasy 7 Remake.

I can confirm that #FinalFantasy VII Remake is planned to release on Steam after Epic Games exclusive contract end.

The game AppID used for devtest is 1462040.https://t.co/67PgcC6FYU

The app have been created in October 2020, 6 months after release on PS4. pic.twitter.com/adobr5B7Pq

— Just call me Road (@AtelierTool) December 17, 2021