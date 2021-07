Final Fantasy 7 Remake INTERmission: ecco i motivi dietro la scelta di Yuffie

La protagonista di Final Fantasy 7 Remake INTERmission è Yuffie e il team di sviluppo ha rivelato solo di recente il motivo di questa scelta

Ormai, è risaputo che Final Fantasy 7 Remake non era proprio quello che sembrava. Sebbene il gioco targato Square Enix abbia ricreato gran parte della sezione iniziale di Midgar del classico originale del 1997, alla fine il titolo conduce la storia che conosciamo bene verso quella che potrebbe essere una direzione radicalmente diversa. Molti occhi sono puntati sulla seconda parte di questa nuova serie Remake, e sui suoi possibili sviluppi.

Abbiamo avuto una sorta di anteprima di come potrebbero essere i contenuti post-Midgar con la riedizione migliorata del gioco di quest’anno, Final Fantasy 7 Remake Intergrade e il suo DLC Episode INTERmission che ha affidato il ruolo principale a Yuffie, un personaggio che era uno dei due opzionali del party nell’originale Final Fantasy 7. Perché è stata scelta rispetto all’altro personaggio opzionale, il vampiro Vincent? Beh, proprio questo è ciò che è stato chiesto al team di sviluppo in una recente intervista (vi avvertiamo che quanto segue potrebbe contenere qualche spoiler nel caso non abbiate ancora giocato il DLC).

Final Fantasy 7 Remake INTERmission: il motivo per cui Yuffie è la protagonista (e non Vincent) potrebbe sorprendervi

Parlando con TheGamer, il co-director Motomu Toriyama ha parlato dopo il ruolo di Yuffie in Final Fantasy 7 Remake INTERmission. Toriyama ha detto che il precedente stato di Yuffie come personaggio opzionale ha dato al team di sviluppo una maggiore possibilità di espandere il suo personaggio in una fase precedente della trama del gioco.

Coloro che hanno giocato a INTERmission sanno che il retroscena di Yuffie è stato apparentemente leggermente modificato, il che significa che è stata anche un’opportunità per presentare ai fan più anziani una nuova interpretazione del personaggio. Quando si parla del motivo per cui è stato scelto questo personaggio al posto di Vincent, è interessante notare che Toriyama dà una risposta piuttosto semplice all’interrogativo:

Non era garantito che Yuffie, l’eroina di Episode INTERmission, si unisse alla tua squadra nel gioco originale, ma questo la rendeva un personaggio per il quale avevamo più libertà di espandere il relativo retroscena. Rispetto a Vincent, che dormiva canonicamente in una bara sotto la Shinra Mansion e quindi non poteva essere spostato, Yuffie stava viaggiando per il mondo come cacciatrice di materia. Inserendo gli eventi di Midgar da FF7R Episode INTERmission in quel viaggio, possiamo mostrare i sentimenti che ha avuto nei confronti di quell’incidente che di solito sono nascosti dietro la sua allegra personalità e che si legheranno alla sua storia più avanti.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade e Episode INTERmission sono ora disponibili su PlayStation 5 con la “base” Final Fantasy Remake disponibile anche su PlayStation 4.

