Final Fantasy 7 Rebirth: nuovi dettagli sul gameplay dal Taipei Game Show

Recentemente, al Taipei Game Show, sono stati presentati tanti dettagli sul gameplay di Final Fantasy 7 Rebirth, il titolo di Square Enix in arrivo il prossimo 29 febbraio: scopriamoli insieme in questo articolo dedicato

Nonostante inizialmente non abbiamo molto apprezzato il cambio di rotta intrapreso da Square Enix con Final Fantasy 7 Remake (qui la nostra recensione!), che si discosta molto, a livello narrativo, dall’originale del 1997, siamo comunque fra i primi ad attendere l’arrivo di Rebirth, suo sequel, il prossimo 29 febbraio in esclusiva PlayStation 5. Questo perché, a fronte di quella sensazione di spaesamento, una volta accettata che questa trilogia non sarà il vero e proprio Remake di Final Fantasy 7 che tanto volevamo, la curiosità sul dove vuole andare a puntare Square Enix è davvero tanta. Vi abbiamo dato tutti i dettagli sul gioco in un articolo dedicato che trovate qui, ma alcune novità a livello di gameplay sono state mostrate ad una recente presentazione al Taipei Game Show. La trovate completa qua sotto.

Final Fantasy 7 Rebirth e la sua lunga presentazione al Taipei Game Show

La presentazione, in realtà, non è stata foriera di cose eclatanti e novità sensazionali, ma più una piacevole rassegna di alcuni dei molti dettagli che erano già stati rivelati in precedenza. Sono state mostrate attività open world, fra cui alcune missioni di combattimento e le torri Remnawave, nonché alcuni minigiochi, di cui forse quello che ci esalta di più è la corsa dei Chocobo.

Abbiamo potuto dare anche uno sguardo più approfondito al sistema di combattimento, specialmente alle nuove abilità di Sinergia che hanno preso il palco centrale, insieme alle ovvie Evocazioni (tipico di Square Enix quando vuole mostrare i muscoli). Trovate tutta la presentazione completa a metà articolo.

Avete visto la presentazione di Final Fantasy 7 Rebirth al Taipei Game Show? Fateci sapere che cosa ne pensate del materiale mostrato qua sotto nei commenti