Final Fantasy 14: annunciato a sorpresa l’arrivo su Xbox

Agrande sorpresa è stato annunciato ufficialmente l’arrivo dello storico titolo, Final Fantasy 14, su Xbox: scopriamo tutti i dettagli in questa nuova news

Poche ore fa è andato in scena l’evento Final Fantasy Fan Fest 2023 e a sorpresa, l’A.D. di Microsoft Phil Spencer, ha annunciato in maniera ufficiale che il quattordicesimo capitolo su Xbox è finalmente realtà e avrà il pieno supporto alla risoluzione in 4K. Una dichiarazione che in pochi si aspettavano, ma che allo stesso tempo era nell’aria già da tempo soprattutto dopo gli ultimi leaks trapelati sul web. Un accordo che definire storico è d’obbligo e che sancisce in maniera definitiva la collaborazione messa in atto dall’universo Microsoft con Square Enix. L’uscita ufficiale di Final Fantasy 14 su Xbox non è stata ancora definita, ma avverrà nel primo semestre del 2024 e più precisamente durante la primavera.

Final Fantasy 14 in arrivo su Xbox: risoluzione in 4K e non solo

Dopo oltre un anno di richieste da parte di tutti gli appassionati provenienti da ogni angolo del globo, finalmente l’arrivo di Final Fantasy 14 sulle console Xbox è vicino e mancano sempre meno mesi alla primavera del 2024, periodo in cui verrà lanciato ufficialmente. Il titolo è previsto su entrambe le console next-gen Xbox Series S e Series X mentre non vi sono ancora ufficialità per quanto riguarda le console old-gen e in particolar modo il modello One. Questo perché, come ha appena annunciato lo stesso amministratore delegato Phil Spencer, l’obiettivo di Microsoft e Square Enix è quello di offrire agli appassionati un gioco praticamente perfetto non solo dal punto di vista del gameplay, ma anche della grafica.

La risoluzione in 4K su Xbox di Final Fantasy 14 sarà disponibile solo sulla Series X e promette di offrire dei dettagli sorprendenti che miglioreranno ulteriormente l’esperienza di gioco rendendola più appagante e immersiva. Inoltre, l’azienda Square Enix ha confermato l’arrivo di una versione beta che precederà il lancio ufficiale del titolo e permetterà ad un numero ristretto di appassionati di provare in anteprima l’esperienza di gioco.

