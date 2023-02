Final Fantasy XVI: in arrivo le prime anteprime del gioco

Secondo nuovi rumor tra non molto verranno rilasciate le prime anteprime di Final Fantasy XVI ricche di dettagli sul gioco e molto altro

Final Fantasy XVI è una delle più grandi uscite dell’anno nonostante il fatto che il 2023 sia già pieno di titoli in arrivo. Secondo nuovi rumor sono in arrivo parecchi dettagli interessanti sull’attesissimo gioco di ruolo realizzato da Square Enix e potrebbero arrivare prima di quel potreste immaginare. Secondo un rumor recente che circola su Reddit, due revisori italiani hanno dichiarato che le anteprime di Final Fantasy XVI saranno presto pubblicate, con l’embargo fissato alla fine di questo mese.

Le prime anteprime di Final Fantasy XVI sono in arrivo!

È interessante notare che ci sono state altri rumor che indicano che Square Enix ha tenuto un recente evento dedicato alle anteprime di Final Fantasy XVI a Tokyo. Lo YouTuber SkillUp ha confermato su Twitter di essere a Tokyo per un lavoro di cui non ha potuto parlare fino alla fine di questo mese. Nel frattempo, un tweet cancellato da Andy Robinson di VGC ha anche affermato che le anteprime per il gioco di ruolo sarebbero state presto pubblicate.

Ricordiamo che Final Fantasy XVI verrà lanciato per PS5 il 22 giugno e noi non vediamo l’ora di provare questo nuovo capitolo della saga che si preannuncia un’avventura memorabile e ricca di colpi di scena. Inoltre, Square Enix ha anche affermato in precedenza che prevede di rilasciare una demo per il gioco poco prima del suo lancio che sicuramente proveremo per dire la nostra sulle prime impressioni del titolo.

