FIFAe World Cup 2023: trionfo eSport per il team Betclic Apogee

Una vera e propria scommessa vinta: Betclic Apogee vola al principale evento calcistico eSport, la FIFAe World Cup 2023. Vi diamo i dettagli

Ieri, il team di Betclic Apogee ha portato a casa una vittoria non da poco all’evento eSport dedicato a FIFA 23, ovvero la FIFAe World Cup 2023. Il campionato mondiale dedicato all’ultimogenito di casa EA Sports ha visto Tiago Pires, in arte Darkley11, portare a casa una qualifica per la sua squadra. Il giocatore portoghese si è distinto ai Playoff tenutisi a Londra negli ultimi giorni. Il prossimo obiettivo sarà la rassegna internazionale di Riyad, prevista invece tra il 16 e il 19 luglio. Contrariamente a quanto riportato in passato, non tutti i giocatori italiani portano a casa la coppa stavolta. O almeno, non nel caso della squadra interessata, visto l’esito del recente derby nostrano.

Da scommettitori a campioni: i risultati di Betclic Apogee alla FIFAe World Cup 2023

Per quanto riguarda il giocatore italiano della squadra, Karim Rmaiti (o Karimisbak in-game), lo scontro con Francesco Pio Tagliaferro (Obrun2002) del team Exeed ha visto quest’ultimo portare avanti il percorso in FIFAe World Cup 2023. Dopo un weekend di qualifiche, il percorso tortuoso di Darkley11 promette faville già da ora nella prossima fase prevista in Arabia Saudita. Al momento il player rientra di default tra i 24 migliori giocatori al mondo, grazie alle sue vittorie contro le squadre FUTWIZ ed Essentials Gaming. Il solo altro italiano qualificatosi ai Playoff, oltre al già citato Exeed, è solo Montaxer di Genoa Esports.

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi quale giocatore alzerà la coppa? Sarà uno dei nostri o no? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Kinguin.