FIFA 23: tutte le novità della Modalità Carriera in un nuovo trailer

Nelle scorse ore, Electronic Arts ha divulgato un nuovo trailer di FIFA 23 in cui sono state dettagliate tutte le novità della Modalità Carriera: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Con l’incessante avvicinamento del capitolo annuale di FIFA, previsto per il prossimo 30 settembre su PS5, Xbox Series X | S, PS4, Xbox One, PC e Stadia, tante sono le informazioni che vengono via via svelate da una Electronic Arts sull’orlo del cambiamento per la sua serie sportiva di punta. E nelle scorse ore ad essere stata dettagliata maggiormente è la Modalità Carriera, che con questa nuova iterazione di FIFA, l’ultima che porterà questo nome a quanto pare, punta ad essere più grande e maestosa che mai. Non sono stati mostrati veri e propri cambiamenti massicci, quanto più alcune modifiche ad una struttura di base già consolidata ed amata dal grande pubblico.

Innanzitutto, fra i cambiamenti più sostanziosi, annoveriamo il fatto che la Modalità Carriera di FIFA 23 vi permetterà di impersonare un vero e proprio allenatore esistente. Potrete quindi scegliere di essere Erik ten Hag e decidere se rimanere al Manchester United, spostarvi in un altro club o crearne uno da zero. Ovviamente lo stesso vale per tanti altri grandi allenatori, come il nostrano Antonio Conte o il tedesco Jürgen Klopp, per un totale di più 350 manager di calcio diversi. Aggiunto anche un sistema fluido di Personalità, che vi consentirà di donare ancor più caratterizzazione al vostro alter ego, nonché una fra tre diverse personalità che andranno a distinguere come si comporterà sia in campo, sia al di fuori di esso.

FIFA 23: Electronic Arts mostra le tante novità della Modalità Carriera

Fra le novità della Modalità Carriera in FIFA 23 troviamo inoltre notevoli miglioramenti all’Intelligenza Artificiale, che vedrà la squadra avversaria comportarsi più appropriatamente e tatticamente rispetto all’andamento della partita. Quindi, ad esempio, se vi troverete nella situazione di dover recuperare uno svantaggio, la squadra avversaria potrebbe porsi più sulla difensiva e andare a potenziare la propria linea di difensori, schierando i più forti. Troveremo anche una nuova interfaccia menu, nuovi filmati e cutscenes dinamiche, così come gli Highlights Giocabili, che non sono altro che momenti specifici del match in cui sarà possibile prendere il controllo di un’azione decisiva per la partita. Un rigore, un calcio d’angolo o un’azione decisiva: sarete voi i protagonisti.

Se siete interessati a scoprire ancora meglio tutte le novità della Modalità Carriera di FIFA 23, Electronic Arts ha pensato bene di divulgarne un nuovo trailer che va molto a fondo rispetto alla questione. Fateci sapere se lo avete guardato e che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, perché non provate a dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming?