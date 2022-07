FIFA 23: svelati nuovi dettagli nel trailer sul gameplay

Electronic Arts ha rilasciato un lungo trailer sul gameplay del nuovo FIFA 23 rivelando dettagli interessanti

Electronic Arts e FIFA sono alla loro ultima partita insieme, visto che dal prossimo capitolo EA non avrà più a disposizione tale licenza, già questo può bastare per pensare all’importanza che può avere quest’ultimo per la software house, che vorrà sicuramente finire questa storia ventennale nel migliore dei modi. Di recente erano state rilasciate dichiarazioni da parte del team di sviluppo sulle novità del titolo, ma EA ha voluto approfondire, donandoci un lungo trailer sul gameplay che svela altri dettagli su FIFA 23.

Nuovi dettagli sul gameplay di FIFA 23

Come ogni anno, ogni giocatore FIFA che si rispetti aspetta questo momento fatidico per andare a spulciare le novità riguardanti il prossimo capitolo in uscita, a volte con risvolti positivi ed a volte negativi. Mai come quest’anno però EA ha voluto dar materiale ai propri giocatori, rilasciando un trailer sul gameplay del nuovo FIFA 23 che ne svela dettagli interessanti, come ad esempio sull’utilizzo della tecnologia HyperMotion 2 e dalla fluidità che ne deriva, soprattutto nelle animazioni, ma potete vedere voi stessi il video qui sotto.

Durante questi 11 minuti di video, si possono notare interessanti aggiunte e modifiche rispetto alle edizioni successive, come importanti migliorie a tiri, calci piazzati, fisica del pallone, mosse abilità dei giocatori più tecnici, difesa dell’area di rigore e molto altro ancora, oltre all’aggiunta (finalmente) dei club del calcio femminile, visto che in passato erano presenti soltanto le nazionali. Vi ricordiamo che FIFA 23 è in uscita il 30 settembre per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC e Stadia, e per Nintendo Switch con un’altra edizione dedicata. Che ne pensate di questo video? Siete attratti dal prossimo ed ultimo capitolo calcistico di FIFA ed EA insieme? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!

