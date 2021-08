FIFA 22: trailer per le novità di Carriera e Ultimate Team

Un nuovo trailer diffuso da Electronica Arts si concentra sulle migliorie che interesseranno la Carriera e l’Ultimate Team di FIFA 22

Dopo anni di richieste e capitoli che, in buona sostanza, si sono sempre limitati a lievi limature delle varie feature, sembra che infine FIFA 22 riuscirà ad apportare i cambiamenti che la community di fan richiede da tempo. Sono già stati ampiamente dettagliate le migliorie andranno ad impattare sull’azione in campo, ma la nuova iterazione della serie non risparmierà novità anche per quanto riguarda le altre modalità principali del gioco. Parliamo della Carriera e dell’Ultimate Team, per i quali Electronic Arts ha diramato un trailer dedicato, all’interno del quale viene fatto il punto in merito ai cambiamenti.

FIFA 22 protagonista di un trailer dedicato a Carriera e Ultimate Team

La natura di tali modifiche era già stata anticipata in precedenza da Electronic Arts stessa, e questo nuovo trailer si occupa di offrire un riassunto dettagliato di tutte le implementazioni. Fra le altre cose, la Modalità Carriera permetterà ai giocatori di creare il proprio club, la Carriera Giocatore presenterà delle rinnovate meccaniche di progressione, così come l’Ultimate Team, che vanterà anche nuove funzionalità di personalizzazione. Se volete dare un’occhiata più dettagliata a tutto ciò, non vi resta che dare uno sguardo al trailer, che vi proponiamo subito dopo il salto.

FIFA 22 farà il suo debutto ufficiale il prossimo 1 di Ottobre, nei formati PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC, e Stadia. Anche Nintendo Switch potrà godere del nuovo capitolo del titolo sportivo, che sarà disponibile grazie ad una esclusiva versione cloud.

Che cosa ne pensate dei cambiamenti che Electronic Arts intende apportare al suo gioco più famoso? Siamo ansiosi di conoscere la vostra opinione, che vi invitiamo a condividere con noi di tuttoteK attraverso la sezione dei commenti. Invece, se nell’attesa di mettere le mani sul titolo volete ingannare il tempo con qualche altro gioco, magari acquistabile a prezzo scontato, il nostro consiglio è quello di dare uno sguardo anche alle pagine di Instant Gaming.