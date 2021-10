FIFA 22 TOTW 6: ecco la squadra della settimana!

Scoprite con noi il FIFA 22 TOTW 6, il team più forte di questa sesta settimana della stagione del nuovo capitolo del franchise di EA Sports

Già da un po’ FIFA 22 è disponibile su PC e console, dopo un breve periodo di Accesso Anticipato, e vi abbiamo portato recentemente la nostra recensione completa della versione PC. Nonostante le polemiche dovute alla mancanza dell’aggiornamento next-gen nella versione PC, il titolo di EA Sports sta andando alla grande anche considerato il lancio disastroso di eFootball, la deriva free-to-play imboccata da quel che era PES di Konami. Vi abbiamo già introdotto al gioco con la nostra guida sul cosa sapere prima di iniziare a giocarlo, e abbiamo anche preparato molti articoli introduttivi. A partire dalla guida ai FIFA Points, per passare ai migliori moduli tattiche e istruzioni giocatore, per finire ai migliori giovani talenti per la modalità Carriera.

Ogni mercoledì, EA Sports pubblica su suoi canali ufficiali una rosa composta dai circa 23 giocatori (uno più, uno meno) che si sono contraddistinti nelle varie partite svoltesi nella settimana precedente. Il Team of The Week, insomma, o il TOTW se volete essere gente giovane ed appassionata di calcio. Nelle scorse ore, EA ha pubblicato il TOTW di questa sesta settimana di stagione di FIFA 22, vi lasciamo il tweet del profilo ufficiale proprio qua sotto. La scorsa settimana abbiamo avuto una Squadra composta da una discreta varietà di giocatori, di varie nazioni e varie Leghe. Questa settimana come siamo messi?

🔴 Mo Salah 🔴

🐝 Josh King 🐝

🔵 Mason Mount 🔵

⚒ Declan Rice ⚒

FIFA 22 TOTW 6: ecco i migliori giocatori della scorsa settimana, la rosa perfetta!

Protagonisti di questa settimana sono Mohammed Salah, che riceve la sua seconda carta dal valore di 91, e Simeone che, grazie alla strepitosa vittoria contro la Lazio, è il Featured TOTW di questa sesta settimana. Grazie a ciò, il suo Overall riceve un sostanzioso aumento fino ad arrivare ad un punteggio di 84. Vi ricordiamo che i calciatori di questa Squadra dell Settimana sono già disponibili nei pacchetti di FUT, e vi rimarranno fino a mercoledì prossimo.

