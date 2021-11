FIFA 22: terzo aggiornamento, la versione 1.14 risolve diversi problemi

Dopo aver fatto lo stesso su PC e Google Stadia settimana scorsa, ora il terzo aggiornamento di FIFA 22 è disponibile anche su console. L’aggiunta principale sono i due muovi minigiochi Volta Arcade. Da un lato abbiamo Bucket Ball, che non è assolutamente il basket in tutto fuorché nel nome, mentre dall’altro troviamo Closest to the Pin: ogni giocatore deve avvicinare il pallone quanto più possibile al bersaglio. Tuttavia il cambiamento più grande (e in meglio) è altrove.

La modalità carriera del gioco era famigerata fino ad ora per un problema grave, che (in minima parte) l’ultimo aggiornamento ha risolto: là dove i giocatori di FIFA 22 perdevano dei progressi tra una sessione e l’altra, ora c’è quantomeno un pop-up migliorato che ha messo in cima l’opzione “Salva ed esci”. Electronic Arts raccomanda questa voce finché le cose non saranno risolte. Su PS5, la situazione generale del matchmaking è stata risolta. In aggiunta, i vari bug (rari o meno) tra falli e traiettorie sono stati risolti, inclusi i glitch grafici sulle animazioni (nonostante l’assenza di effetti sul gameplay).

Title Update #3 (TU #3) is available for the PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S and Stadia versions of FIFA 22.

Full TU notes are available below.https://t.co/lrvZT2CExR https://t.co/ynABPWALrM

— FIFA Direct Communication (@EAFIFADirect) November 9, 2021