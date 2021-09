FIFA 22: scopri i migliori giocatori con gli overall ufficiali!

Nelle scorse ore, Electronic Arts ha svelato gli overall ufficiali di FIFA 22: scopriamo insieme i 22 migliori giocatori del titolo

Il nuovo capitolo della serie di simulazione calcistica più giocata di sempre sta per arrivare. FIFA 22 è previsto su PS4, PS5, Xbox Series X | S, Xbox One, PC e Google Stadia a partire dall’1 ottobre, mentre se avete preordinato la Ultimate Edition potrete iniziare a giocare dal 27 settembre. Sin dall’annuncio il gioco è stato bersaglio di polemiche, specialmente riguardanti il fatto che la versione “next-gen” del titolo non sarà disponibile su PC, che monterà quella last-gen. Nonostante questo, però, l’hype è comunque salito a livelli vertiginosi man mano che Electronic Arts ne ha svelato le molte novità. L’azienda quest’anno dovrà vedersela con il cambio di rotta di Konami, che invece che un nuovo PES rilascerà eFootball (tutti i dettagli qui), e ci ritroveremo quindi davanti ad una competizione decisamente atipica.

Dopo l’annuncio di ieri delle prime tre carte Icon della modalità FIFA Ultimate Team, nella giornata di oggi Electronic Arts ha invece mostrato gli overall ufficiali dei 22 migliori giocatori del gioco. In realtà sono stati svelati nella loro totalità i ratings ufficiali di FIFA 22, ma tanto sappiamo benissimo che siete interessati ai più forti, esattamente come noi. Vi lasciamo un tweet ufficiale dei canali di EA proprio qua sotto.

FIFA 22 ecco gli overall ufficiali: quali sono i migliori giocatori quest’anno?

Inutile dirlo: in cima troviamo un Lionel Messi (93) ancora in splendida forma. Secondo gradino del podio dedicato a Robert Lewandowski (92) e terzo a Cristiano Ronaldo (91), seguito a parimerito da Kylian Mbappe (91), Kevin De Bruyne (91), Neymar (91) e Jan Oblak (91). Potete vedere la lista completa nelle immagini pubblicate insieme al Tweet dai canali ufficiali di Electronic Arts.

Pubblicati anche gli overall ufficiali, che ci hanno dato modo di vedere chi saranno i migliori giocatori di FIFA 22, non ci resta che continuare ad attendere il gioco tenendo d’occhio tutte le novità in arrivo. E voi che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!