FIFA 22: Lele Adani è il nuovo commentatore tecnico

EA Sports ha annunciato che il nuovo commentatore tecnico di FIFA 22, che andrà ad affiancare Pierluigi Pardo, sarà Lele Adani, famoso opinionista televisivo ed ex calciatore

La sfida fra FIFA e PES quest’anno ha assunto toni marcatamente diversi rispetto agli scorsi, con il titolo di Konami che si è votato completamente al free-to-play, mentre Electronic Arts ha deciso di mantenere uno stampo classico. FIFA 22 ha fatto molto parlare di sé sin dal suo trailer di debutto, soprattutto perché EA ha voluto sottolineare quanto questo nuovo capitolo voglia portare avanti il brand, specialmente in chiave “next-gen”. Peccato che poi la versione migliore del prodotto, quella appunto di nuova generazione e dotata di tecnologia HyperMotion, sarà disponibile solo per i nuovi hardware di Sony e Microsoft, mancando completamente i giocatori PC che erano ansiosi di mettere alla prova le loro macchine di fascia alta con i nuovi campi da calcio di EA Sports.

Questa volta ci spostiamo sul fronte totalmente italiano, con la notizia rilasciata nelle scorse ore proprio da Electronic Arts che ha decretato il nuovo commentatore tecnico che affiancherà Pierluigi Pardo in FIFA 22. Lele Adani, il famoso opinionista televisivo ed ex calciatore, si è imbarcato in questa bellissima esperienza, con il suo inconfondibile stile volto a enfatizzare le capacità e le prodezze dei calciatori. EA Sports avrebbe dichiarato in merito:

Adani è stato selezionato per questo ruolo in base all’esperienza e alla conoscenza sul campo di gioco, e al suo stile di commentatore energico e coinvolgente.

Lele Adani e Pierluigi Pardo saranno i commentatori tecnici ufficiali italiani di FIFA 22!

Lele Adani, invece, ha commentato questa nuova avventura come segue:

Sono davvero felice di annunciare l’inizio della mia collaborazione con EA Sports a partire da FIFA 22. Poter essere la voce del commento tecnico per il più prestigioso ed autentico videogioco di calcio mi rende molto orgoglioso. Mi dedicherò con tutto il mio entusiasmo e la mia passione per fornire un commento innovativo che unisca l’aspetto tecnico e il sentimento per tutti gli appassionati di FIFA e, in generale, del nostro amato calcio… Vamos!

È arrivato ovviamente anche il commento di Pierluigi Pardo, commentatore tecnico anche quest’anno in FIFA 22 per la sua ottava stagione consecutiva. Il giornalista, conduttore e telecronista ha commentato:

Sono felicissimo di aver prolungato il mio rapporto con EA Sports. Essere la voce ufficiale di FIFA 22 è un riconoscimento ineguagliabile e anche un bel divertimento visto che, sia pure con modesti risultati, ne sono un giocatore. L’arrivo di Lele è una bellissima notizia e non vedo l’ora di fare coppia con il suo stile unico e la sua passione. Ci divertiremo!

Coppia quindi confermata: Pierluigi Pardo e Lele Adani saranno i commentatori tecnici italiani per FIFA 22.