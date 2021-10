FIFA 22: numeri da capogiro nei primi 22 giorni dal lancio

Per celebrare il lancio del nuovo FIFA 22, Electronic Arts ha pubblicato diverse statistiche molto interessanti relative ai primi 22 giorni dal lancio del gioco

Ormai è passato un po’ di tempo dal lancio di FIFA 22, l’ultimo capitolo della storica serie di videogiochi calcistici targati Electronic Arts. Il titolo è stato pubblicato in tutto il mondo il 26 settembre e già nella prima settimana ha raccolto picchi di giocatori davvero altissimi.

Per celebrare il grande successo del titolo, EA ha deciso di condividere con i giocatori diverse statistiche raccolte durante i primi 22 giorni dal lancio di FIFA 22 e in questo articolo troverete alcune delle più importanti.

Oltre 12 miliardi di minuti giocati nei primi 22 giorni di FIFA

Recentemente Electronic Arts ha pubblicato delle statistiche molto interessanti relative ai traguardi raggiunti da FIFA 22. Nel complesso ci sono stati dei netti miglioramenti rispetto ai risultati ottenuti da FIFA 21. I dati presi in esame sono relativi al tempo di gioco, alle partite giocate e alle partite giornaliere. Qui di seguito potrete trovare un elenco con tutte queste statistiche divise in base alla regione analizzata:

Minuti giocati Globale: 12.3 miliardi Regno Unito: 2.1 miliardi Francia: 1.1 miliardi Spagna: 697 milioni Germania: 1.5 miliardi Italia: 830 milioni Svezia: 225 milioni

Partite giocate Globale: 1.1 miliardi Regno Unito: 204 milioni Francia: 100 milioni Spagna: 65 milioni Germania: 146 milioni Italia: 77 milioni Svezia: 22 milioni

Partite giornaliere (media) Globale: 51 milioni al giono Regno Unito: 8.9 milioni al giorno Francia: 4.6 milioni al giorno Spagna: 2.9 milioni al giorno Germania: 6.3 milioni al giorno Italia: 3.5 milioni al giorno Svezia: 1 milione al giorno

(media)

FIFA 22 è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Xbox One e ovviamente Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.