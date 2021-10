FIFA 22: ecco risultati dell’ EA Sports Challenge

Èstato di recente annunciato, tramite un comunicato stampa ufficiale, l’ EA Sports FIFA 22 Challenge, sponsorizzato da Adidas, che mette in coppia calciatori professionisti che giocatori eSport di FIFA in una delle primissime competizioni ufficiali organizzate da EA per FIFA 22

Si è svolto di recente il primo evento ufficiale di FIFA 22 (qui potete leggere la nostra recensione) organizzato da EA. Annunciato tramite un comunicato stampa ufficiale fatto girare negli scorsi giorni, l’ EA Sports FIFA 22 Challenge si è presentato come l’evento di apertura delle FIFA 22 Global Series (FGS 22). Svoltosi nel corso di una giornata, in questa competizione sono stati messi in coppia alcuni calciatori professionisti dei più importanti club al mondo insieme ad alcuni dei migliori giocatori nella scena esportiva di FIFA. Vediamo di seguito i dettagli e i risultati!

Tutto quel che c’è da sapere sul recente EA Sports FIFA 22 Challenge

L’ EA Sports FIFA 22 Challenge, sponsorizzato da Adidas, è stato trasmesso in live streaming su Twitch, e prevedeva svariate ricompense in game per gli spettatori che collegavano i propri account Twitch e EA, in base al tempo trascorso a guardare l’evento. Le ricompense in questione erano kit Adidas 99, Adidas 99 Stadium Dressing, badge e kit Team Gullit, DUX Gaming e gettoni FGS. Inoltre, durante l’evento, EA ha annunciato un nuovo aggiornamento di Ultimate Team in arrivo sempre in collaborazione con Adidas.

Per quanto riguarda le partite del torneo (che era ad eliminazione diretta), i team erano formati come segue: per il team EA, avevamo Timo Werner (Chelsea) e SaNkHs (Case Esports), Adebayo Akinfenwa (Wycombe Wanderers) e Tom (Excel Esports), Diogo Jota (Liverpool) e Tekkz (Fnatic) e infine Layvin Kurzawa (Paris Saint-Germain) insieme a Levi (Team Gullit). Per il team Adidas invece, avevamo: Weston McKennie (Juventus) e RocKy (Team Vitality), Pedri González (FC Barcelona) e Gravesen (DUX Gaming), Ferran Torres (Manchester City) e Matias (Team Heretics) e infine Callum Hudson-Odoi (Chelsea) insieme a Lisa (JLingz esports).

Il torneo a eliminazione diretta è finito con una vittoria alquanto schiacciante della coppia Tekkz e Diogo Jota, aggiudicandosi quindi il titolo di vincitori della prima competizione ufficiale di FIFA 22.